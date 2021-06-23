今年年初以来，经由美国与墨西哥边界入境美国并寻求庇护的移民人数大增，其中包括不少未成年人。21日提交美国法庭的文件显示，被安置在紧急庇护所的移民儿童中，不少人居住条件恶劣，吃变质食品，还因与亲人阻隔出现心理问题。

这份法庭文件包括17名移民儿童的证词，收集时间为3月至6月初。其中一些儿童已经入境美国数月，依然住在紧急庇护所内。

证词显示，一些庇护所是临时搭建的帐篷，一个帐篷内居住300名儿童，夜间风呼啸而过，噪音、寒冷、吹入帐篷的尘土让人难以入睡；有的庇护所夜间灯火通明，让人无法入睡。在得克萨斯州达拉斯市，一个会展中心被改成临时庇护所，里面住着2600名儿童。

一名13岁洪都拉斯女孩的证词显示，她因心理问题被列入自杀倾向观察名单。截至本月4日，她已在得州一家庇护所居住近2个月。她与父亲一起趟界河进入美国。美国边境执法人员发现这对父女，随后把她从父亲身边带走。

这名女孩说，她前一天得到的汉堡包已经发臭，无法下咽。“我只吃冰棍和果汁，因为只有这两样食物我认为是安全的。”

一名14岁的危地马拉女孩说，她居住的庇护所又热又缺水，她有时只能喝过期牛奶，她已经见过8个女孩因中暑等原因昏厥。

证词表明，这些受访儿童很久才能与家人通一次电话，也无从得知自己还要在庇护所住多久，一些人出现抑郁症状。一名女孩说：“这里的女孩们常常哭泣，许多人到最后需要心理辅导，因为她们出现自残念头。”

今年年初拜登就任美国总统以来，从美墨边界涌入的移民人数激增，拜登政府仓促建起一批紧急庇护所。据路透社报道，最近数月，儿童被从边境巡逻站转移到紧急庇护所的速度更快，理由是他们能在紧急庇护所与父母或监护人取得联系，并获得更人道的待遇。但事实表明，拜登政府很难如先前承诺那般，照料好这些移民儿童。

路透社报道，目前有大约1.45万名无成人陪同的移民儿童由美国卫生与公共服务部照管，这一数字低于4月末的2.2万。对于人数为何减少，卫生与公共服务部尚未向媒体作出解释。（郭倩）（新华社专特稿）

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