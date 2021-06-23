新华社日内瓦6月22日电 中国新疆维吾尔自治区科协副主席古丽娜尔·吾甫力22日在联合国人权理事会第47次会议与人权高专对话时代表中国政府代表团发言，介绍新疆近年来社会经济发展和人权成就，强调任何反华势力都破坏不了新疆安定团结的大好局面。

古丽娜尔表示，当今新疆社会大局持续稳定向好，已连续四年多未发生暴恐案件。经济实现高质量发展，综合经济实力不断跃上新台阶，脱贫攻坚取得全面胜利，全区现行标准下306.49万农村贫困人口全面脱贫、3666个贫困村全部退出，35个贫困县全部“摘帽”，人民生活明显改善。政府每年将一般公共财政预算支出的70%用于保障和改善民生，使发展成果更多更公平地惠及各族人民。民族团结更加巩固，各族群众像石榴籽一样紧紧抱在一起。宗教领域和睦和顺，信教群众正常的宗教活动和宗教需求得到依法保障。各族群众平等享有稳定、安全、发展和进步，获得感、幸福感、安全感显著增强。

古丽娜尔表示，新疆人权事业的发展进步全世界有目共睹，得到了国际社会的积极评价，任何反华势力都破坏不了新疆安定团结的大好局面。

(责编：于洋、杨牧)