新华社联合国6月22日电 中国常驻联合国代表张军22日在安理会阿富汗问题视频公开会上发言说，国际社会应为推动阿富汗和平和解进程贡献更多正能量。

张军说，当前阿富汗局势走到了关键的十字路口，正在进入新一轮充满不确定性的阶段。自美国4月中旬宣布撤军以来，阿人内部谈判不进反退，安全形势每况愈下，经济和人道局势日益严峻。中方对此深表担忧。

张军表示，阿富汗的命运掌握在阿人民手里，阿富汗未来政治安排应由阿人民自主作出选择。国际社会应遵循“阿人主导、阿人所有”原则，恪守公平公正，为推动阿富汗和平和解进程贡献更多正能量。任何外部力量都不能在阿富汗谋求狭隘的私利，都不能把阿富汗当成地缘政治博弈的角力场。阿富汗各方应以国家和人民利益为重，共同巩固过去20年和平重建的进展，探索符合国情的治理模式和发展道路。

张军说，未来一段时期，外国部队撤出问题仍是影响阿局势的最大外部因素。中方敦促外国部队负责任、有序撤出，与阿富汗政府就撤出后的安排充分协商，对地区国家增强透明度，防止安全局势恶化甚至失控。恐怖主义依然是阿富汗和地区国家面临的严峻挑战，各方应加大力度打击“基地”组织、“伊斯兰国”、“东伊运”等恐怖组织，防止恐怖势力借机回潮。中方反对任何将反恐政治化或搞双重标准的做法。

张军说，国际社会应继续支持阿富汗和平和解进程，帮助阿富汗开展区域合作，加强互联互通，增强自主发展能力。发达国家应切实履行承诺，继续向阿富汗提供发展和人道援助。

张军表示，中国作为阿富汗友好邻国，一直积极支持阿富汗和平进程并为此作出努力。目前，中阿共建“一带一路”谅解备忘录正有序落实。新冠疫情暴发以来，中方向阿富汗提供多批次抗疫物资和紧急粮食援助。中方将尽己所能，继续做阿富汗和平和解进程的支持者、斡旋者、便利提供者，帮助阿早日实现和平稳定、发展繁荣。

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