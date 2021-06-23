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中国驻美大使崔天凯辞别侨胞深情寄语

2021年06月23日08:12 | 来源：新华社
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新华社华盛顿6月22日电 担任中国驻美大使8年有余的崔天凯21日在使馆网站发表《致全美侨胞的辞别信》，衷心感谢广大在美华侨华人对他工作的关心和支持，并寄语他们继续为促进中美关系健康稳定发展作出积极贡献。

崔天凯说，自2013年4月至今，他转眼在美国工作已8年有余，将于近日离任回国，“这是我外交生涯中最长的一次驻外任期，让我经历了很多具有历史意义的事件，结识了很多热情友好的朋友，也给我留下了很多终身难忘的记忆”。

他高度赞扬侨胞们身居海外，情系桑梓，为促进中美互利合作和民心相通不懈努力，为促进祖国统一、捍卫民族尊严坚定发声，“我将永远珍惜出使美国期间与各位侨胞结下的深厚友谊”。

崔天凯指出，中美建交42年来，两国关系取得历史性成就，两国利益早已紧密交融。在美侨胞一直以融贯中西的优势，成为中美友好交往的民间使者。当前中美关系正处在关键十字路口，美国对华政策正经历新一轮重构，面临在对话合作和对抗冲突之间作出选择。

他说：“此时此刻，在美侨胞肩负着更加重大的责任和使命，希望你们从捍卫自身在美生存和发展权益出发，从维护中美两国人民根本利益出发，从促进世界和平稳定和繁荣出发，继续做中美关系健康稳定发展的坚定促进者和积极贡献者。”

(责编：于洋、杨牧)

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