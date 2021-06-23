新华社日内瓦6月21日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭21日在联合国人权理事会第四十七届会议就新冠肺炎疫情应对问题与人权高专互动对话时，代表来自世界各地的63个国家作共同发言，呼吁促进全球新冠疫苗公平分配。

陈旭表示，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，对各国特别是发展中国家经济社会发展造成严重消极影响。疫情凸显经济、社会、文化权利的重要性，凸显各国团结合作的重要性。

陈旭表示，疫苗是战胜疫情的有力工具，因此应该成为全球公共产品，但目前疫苗的可及性、可获得性和可负担性成为严重问题。“疫苗民族主义”和囤积远超人口需要疫苗的做法令人担忧。我们支持联合国关于全球公平分配疫苗的呼吁，敦促所有国家本着国际团结合作精神，将承诺转化为实际行动，支持广大发展中国家及时获取新冠疫苗，提高疫苗在发展中国家包括最不发达国家的可及性、可负担性和生产量，拯救生命，尽快战胜疫情。我们呼吁有能力的国家积极参与国际发展合作，帮助发展中国家实现可持续发展，有效化解疫情影响。

许多发展中国家表示，感谢中国向发展中国家提供疫苗援助。中国所作的共同发言道出了发展中国家的心声，希望各国都能支持公平分配疫苗。

《 人民日报 》（ 2021年06月23日 03 版）

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