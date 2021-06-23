新华社北京6月22日电 （记者成欣、孙楠）外交部发言人赵立坚22日在例行记者会上说，“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议将于23日召开，这是一次级别高、参与范围广的“一带一路”国际会议，体现了各方对“一带一路”的重视和支持。赵立坚是在回答有关提问时作上述表示的。

赵立坚表示，当前，“一带一路”的朋友圈不断扩大，140个国家和32个国际组织加入“一带一路”大家庭，各领域合作取得丰硕成果，成为广受欢迎的全球公共产品。新冠肺炎疫情发生以来，“一带一路”合作伙伴同舟共济、团结合作，加强健康丝绸之路、绿色丝绸之路、数字丝绸之路建设，取得一系列新进展，为各国抗击疫情、稳定经济、保障民生作出了积极贡献。

赵立坚说，习近平主席今年在博鳌亚洲论坛主旨演讲中提出，中方将同各方继续高质量共建“一带一路”，建设更紧密的卫生合作、互联互通、绿色发展、开放包容伙伴关系。此次会议的召开，就是为了围绕习近平主席的重要倡议，与亚太地区各国凝聚共同抗击疫情、促进经济可持续复苏的新共识，推动“一带一路”实现高质量发展，为构建亚太命运共同体、人类命运共同体作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年06月23日 03 版）

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