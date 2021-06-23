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“中国技术和经验值得信赖”

本报驻巴西记者  李晓骁
2021年06月23日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　贯穿智利南北的5号公路，是当地最主要的交通干线之一。其中，由中国铁建特许经营的项目——塔尔卡—奇廉段全长约195公里，公路上车水马龙，一派繁忙。

　　今年4月，中国铁建全资持有的智利5号公路塔尔卡—奇廉特许经营股份有限公司与原特许经营商顺利完成工作交接，开始运营该路段特许经营项目。这是中国企业在智利首个公路特许经营项目。

　　货车司机吉列尔莫·比利亚罗尔经常往返于这个路段。中企运营该路段以来，他最大的感受就是“提速降费”：“干线通行费降低约10%，支线通行费取消了，收费系统升级也避免了以前排长队的情况。对于我们这些司机来说，真是一件大好事。”

　　据介绍，该特许经营项目除日常运营外，还将继续完善相关配套设施，进行立交桥、排水、照明和景观美化等建造工作，并采用电子不停车收费系统，用13个电子收费站逐步代替原有的18个收费广场。

　　“这一路段更加便捷，中国技术和经验值得信赖。”智利公共工程部部长阿尔弗雷多·莫雷诺认为，后续项目建成后将进一步改善道路拥堵状况，缓解区域交通压力，促进项目沿线地区经济增长。

　　项目新工程建设阶段预计每月平均创造350个工作岗位，到2027年将达到每月500个工作岗位的峰值。比利亚罗尔说，身边不少朋友都在热议这个项目，还有人正积极申请加入建设大军。“我们都期盼看到崭新的基础设施和一个更有活力的智利。感谢中国朋友为我们带来新的技术和理念。”

　　智利前驻华大使、安德烈斯·贝略大学拉美中国问题研究中心主任雷耶斯·马塔说：“中国基建企业具有资金、技术等优势。拉中双方搭建畅通的合作渠道，将共同打造一个可持续发展的未来。”

　　（本报里约热内卢6月22日电） 


　　《 人民日报 》（ 2021年06月23日 03 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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