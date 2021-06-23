本报记者 李欣怡 俞懿春

仲夏时节，天朗气清，万物丰茂。由国务院新闻办公室主办的“驻华使节走进故宫”活动于6月21日举行，来自德国、瑞士、俄罗斯等13个国家的25名驻华使节，走进这座拥有600多年历史的传统建筑，观摩文物修复过程，了解建筑保护故事，体味中华传统文化。

从建福宫花园北门进入，登上延春阁三层回廊，极目远眺，宫殿屋檐层层叠叠，美不胜收。在与故宫博物院院长王旭东交流时，瑞士驻华使馆政务参赞高朋德提问：“故宫位于北京市的中央，如何做到在城市快速发展中保护传统建筑？”王旭东从故宫周边建筑有着严格限高要求谈起，介绍了中国政府对传统建筑和文物的高度重视和保护举措，引得现场外宾频频点头，表示赞同。

故宫文保科技部是此行的参观地之一。利用X射线了解青铜器“伤情”，运用透光摄影的方法研究制作工艺……文保科技部展示了如何采用传统工艺和现代科技保养修复文物，每个修复室都吸引驻华使节们驻足观察。

匈牙利驻华使馆文化参赞宋妮雅是考古学博士，她特别留意到故宫采用的文物修复方式同匈牙利不尽相同，“中国文物在修复后往往看不出痕迹，为我们提供了文物修复的新视角”。

看到文物修复前后的对比图，故宫“常客”俄罗斯驻华使馆文化部负责人库金娜·安娜连呼：“太神奇了！这里的工作人员赋予了文物新的生命。”工作队伍的朝气蓬勃也令她印象深刻，“与俄罗斯的情况不同，在这里我看到很多年轻人，说明这里的文物修复工作对年轻人才很有吸引力”。

阿曼驻华使馆二等秘书纳赛尔·拉希德了解到，有的文物修复师已经在这里工作了近40年，还有的修复师一年只描绘、修复一幅画作。“这些都展现出脚踏实地的工匠精神。近年来，中国在传统文化保护和文物修复领域付出巨大努力，成果显著。”

经过两年多的筹备，今年5月，最新改陈的故宫博物院陶瓷馆在武英殿区与观众见面。从距今8000多年的新石器时代磁山文化陶器，至现代时期的瓷器，千余件展品讲述着中国光辉的陶瓷文化。“太令人惊喜了！”“瓷器造型非常独特！”外宾们对馆内展品赞不绝口，不少人对同中国开展文物交流、在本国举办中国文化展览充满期待。

宋妮雅表示，随着中国不断扩大开放，越来越多的中国展品走入欧洲博物馆，为当地民众提供了近距离欣赏的机会。西班牙驻华使馆文化专员哈维尔·加西亚·马丁内斯希望西中两国博物馆进一步增进交流，加强互鉴，让更多人了解中国文化之美。

《 人民日报 》（ 2021年06月23日 03 版）

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