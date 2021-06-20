新华社安曼6月20日电 通讯：“当巴勒斯坦难民回家时我将停下画笔”——记约旦难民营中“难民的画家”

新华社记者冀泽

“当巴勒斯坦难民回家时我将停下画笔，因为我所有的创作热情都是基于巴勒斯坦问题。”巴勒斯坦“难民的画家”哈利勒·盖斯告诉记者。

在6月20日世界难民日之际，记者探访了约旦境内规模最大的巴勒斯坦难民营巴卡难民营。这座位于约旦首都安曼西北的难民营是1967年第三次中东战争爆发后建立的，是包括盖斯在内的近10万名巴勒斯坦难民目前的居住地。

盖斯说，自己至今一直生活在难民营中。

他1966年在约旦河西岸的难民营出生，1岁多就和家人逃难到现在的巴卡难民营。没有接受过任何专业艺术培训的他，自幼爱好美术。

几十年来，他坚持以难民为主题创作，依靠在一些画展上出售画作勉强维持生计，这里的人都称他为“难民的画家”。

“我的画记录了难民营里人们的生存状态。我见证了他们经历的苦难和挣扎，并在创作中试图留下更多的细节，包括他们脸上、眼睛里的细节。”盖斯说。

他说，他的画也见证了这里的难民用自己勤劳的双手，一步步从帐篷、预制板房到现在建起了水泥房屋。这些生活在难民营中的人，并没有忽视教育和自我发展。

“巴勒斯坦难民学会了如何在苦难中发展自我。祖国也不希望我们软弱、永远生活在帐篷中，祖国希望我们坚强，能够把失地找回来。”盖斯说。

虽然盖斯毕业于约旦大学，但他仍选择留在难民营，坚持为难民作画。

“艺术创作对于我来说更代表一种抵抗，我的画笔就是我的枪。我将难民承受的所有苦难和压迫通过画表达出来。虽然这很痛苦，但我也必须承担。”

盖斯还在难民营里的墙壁上绘画。

他说，墙上绘画一是告诉到访的人，这里是难民营，仍然有很多难民在为生存挣扎。二是告诉在难民营中的人，特别是儿童，不要忘记自己的身份和这个群体经历的苦难和抗争的历史。他绘画时总有很多儿童围观，他也借此给他们讲美术和历史课。他不希望下一代忘记回家的路。

盖斯的画作中有许多蕴含“回家”的主题。

在他逼仄幽暗的画室里，悬挂着一幅年迈难民的背影画。画面中一位戴着巴勒斯坦传统头巾的长者，拄着拐杖，身后拖着巨大的钥匙，步履维艰，但仍执着前行在归家路上。

他说，被迫离开家园的巴勒斯坦难民手中仍然留存着家门的钥匙，这是他们要回到祖国的信念。尽管经过几十年，大多数人的家园早已被占领，房屋或已不复存在，尽管回家的代价可能非常沉重，但他们的信念不曾动摇。

“当巴勒斯坦难民的笑脸出现在他们的家园时，那将是我心中最完美的一幅画，我便无需再创作。”盖斯说。

(责编：于洋、刘叶婷)