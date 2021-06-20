美国《华盛顿邮报》网站6月18日发表题为《在拜登领导下，美国外交回来了。但美国没有》的文章，作者为该报专栏作家、美国有线电视新闻网主持人法里德·扎卡里亚。文章称，美国外交确实回来了，但美国“民主”的衰落是真实的。全文摘编如下：

拜登在担任总统后的首次出访中不断重复着这样一句话：“美国回来了。”对于他所取得的外交成果，这句话还算公允。所以说，美国外交确实回来了——但美国回来了吗？这是一个更加复杂的问题。

美国的影响力一直是建立在将实力和意志结合在一起的基础之上的。拜登是带着两项成就开启这次出访的。首先，他加大了新冠疫苗的接种力度，接种的速度非常快。其次，他通过了一项大规模的救助法案，将确保美国经济能够迅速复苏。

但是，光靠经济繁荣是不足以领导世界的。在疫情暴发前，前总统特朗普领导下的美国经济就很繁荣，但民调显示，大多数主要国家既不尊重他，也不尊重他领导下的美国。

拜登与俄罗斯总统普京的会晤并不像媒体中的一些人所描述的那样是一场“超级大国峰会”。俄罗斯不是超级大国，但是，这个国家拥有世界上最大的核武库之一、一支强大的军队和联合国安理会的否决权。

这次出访的目标是适度且现实的，而其中大部分目标也都实现了。

皮尤研究中心最近的一项调查显示，美国再次被视为是世界上一支具有建设性的力量，其全球支持率出现了反弹。

但情况并不完全是正面的。美国的实力在一个方面仍然遭到严重削弱，即美国作为“民主灯塔”的地位。在被调查的国家中，有57%的受访者说，美国不再是过去那个“民主”的典范了。全世界的年轻人甚至对美国的“民主制度”更加怀疑。

从一个根本的角度讲，现在的情况看起来比以前的若干危急时刻更糟。在水门事件后，许多人惊讶地发现，世界还是因美国直面并解决其民主缺陷而对其表示了尊敬。这是美国有能力自我修正的一个迹象。但是，想象一下，如果在那次丑闻之后，共和党不去谴责尼克松，而是盲目地支持尼克松，坚称他没有做错任何事情，只想着否认和阻挠，还提出新的法律来支持尼克松最恶劣的行为，那会发生什么事情？想象一下，如果在党内遭清洗的人是那些批评尼克松的人，会发生什么事情？

美国“民主”的衰落是真实的。这不是一个消息传播或形象的问题。在能够补救之前，我不确定是否真的能说美国回来了。

(责编：于洋、刘叶婷)