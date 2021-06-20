新华社圣保罗6月19日电（记者宫若涵）巴西卫生部19日傍晚公布的数据显示，该国24小时内新增新冠确诊病例82288例，累计确诊17883750例；新增死亡病例2301例，累计死亡500800例。巴西是继美国之后第二个累计新冠死亡病例超过50万例的国家。

世界卫生组织的统计数据显示，目前巴西累计新冠确诊病例数排在全球第三，低于美国和印度；累计死亡病例数排在全球第二，仅低于美国。

巴西主流媒体根据各州卫生厅公布的数据统计得出，在截至本月19日的一周里，巴西平均每日新增确诊病例72007例，比两周前的数据上涨了16%，是疫情曲线逾80天来首次呈上升趋势；平均每日新增死亡病例2073例，比两周前的数据上涨了26%。

数据还显示，巴西累计新冠死亡病例从1例增加到10万例用了149天，从10万例增加到20万例用了152天，从20万例增加到30万例用了76天，从30万例增加到40万例用了36天，从40万例增加到50万例用了51天。

巴西专家建议，疫苗接种是控制疫情最主要的手段之一，应提高完成两剂疫苗接种者的比例。此外，巴西应采取大规模新冠病毒检测。各地方政府可以与大学合作，提升新冠检测能力。

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