人民网乌兰巴托6月20日电 （记者霍文）6月19日，由蒙古国TV2电视台制作的纪录片《中国的发展之路》在该台首播，引起热烈反响。

纪录片以高速公路、高铁、5G和脱贫为主线，通过对蒙古国相关行业代表人物的深度访谈，结合大量数据及影像资料的前后对比，详细介绍了中国共产党成立以来，特别是十八大以来，中国在道路基础设施建设、科技创新、民生改善、推动构建人类命运共同体等方面取得的巨大成就，全方位呈现出中国“新时代有新变化”的宏观面貌，展示出中国共产党建党百年来带领中国人民走过的艰辛而伟大的历程。

该片深入解读了中国“要想富，先修路”“水能载舟，亦能覆舟”等政策理念，指出中国在短时间内创造了令世人瞩目的发展成就，主要得益于中国共产党富有远见的战略和顶层设计。中国高举和平、发展、合作、共赢旗帜，致力于同周边国家建立更高水平的关系，实现契合现代速度的共同发展。未来中国的发展也将为蒙古国走向更加美好的未来创造有利条件。

TV2电视台台长恩赫图雅谈及该纪录片创作时表示，中国的飞速发展和独特的发展道路吸引了全世界的关注。我们以“道路”为切入点，通过对中国的公路、铁路、信息通讯之路和民生发展之路进行调研，以蒙古国视角对中国进行了解读。蒙中两国友好合作历史深厚，中国长期以来大力帮助和支持蒙古国发展，我们应用镜头记录下两国关系发展的历史和今天，展望更加美好的明天。我们将继续开展有关创作，推动两国人民友谊代代相传。

《中国的发展之路》纪录片还将于近期在蒙古国其他媒体继续播出。

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