人民网联合国6月19日电 （记者李晓宏）世界卫生组织发布的最新报告显示，2019年，全球每100人中就有一人死于自杀，自杀仍是全球主要死因之一，每年死于自杀的人多于艾滋病毒、疟疾、乳腺癌、战争和他杀。世卫组织为此，发布名为“过好生活”的预防自杀综合指南，帮助各国改善自杀预防和护理。

“我们绝不能忽视自杀。每一起自杀事件都是悲剧。”世界卫生组织总干事谭德塞说，“在经历了新冠大流行数月之后，许多自杀风险因素，包括失业、经济压力和社会孤立等更加显现，需要我们更加重视对自杀的预防。世卫组织发布的新指南为加强自杀预防工作提供了明确的途径。”

17日，世卫组织发布“2019年全球自杀状况”报告。报告显示，15-29岁的年轻人中，自杀是继道路伤害、肺结核和人际暴力之后的第四大死因，全年死于自杀者超过70万人。男性死于自杀的人数是女性的两倍多。在高收入国家，男性的自杀率普遍较高（每10万人中有16.5人）。对于女性而言，中低收入国家的自杀率最高（每10万人中有7.1人）。2019年，非洲（每10万人中有11.2人）、欧洲（每10万人中有10.5人）和东南亚（每10万人中有10.2人）地区的自杀率高于全球平均水平（每10万人中有9.0人）。东地中海地区自杀率最低（每10万人中有6.4人）。

报告显示，2000年至2019年的20年间，全球自杀率下降了36%，但在美洲地区，同期自杀率上升了17%。

目前，38个国家制定了国家自杀预防战略。要实现到2030年将全球自杀率降低三分之一的可持续发展目标，国际社会需要大幅加快降低自杀率。

为了支持各国的努力，世卫组织制定实施的“过好生活”预防自杀综合指南提供了四种策略。一是限制获得自杀的手段，例如高度危险的杀虫剂和枪支；二是敦促媒体负责任地报道自杀；三是培养青少年的社会情感生活技能；四是及早识别、评估、管理和追踪任何受自杀念头和行为影响的人。

该指南强调了，媒体对自杀的报道可能会导致，因模仿而导致的自杀率上升，尤其是当报道有关于名人的自杀事件或描述自杀方法时。

新指南建议对自杀报道进行监测，并建议媒体通过成功从心理健康挑战或自杀念头中成功康复的故事来抵消自杀报道的负面影响。

青春期（10-19岁）是获得社会情感技能的关键时期，一半的心理健康问题出现在14岁之前。“过好生活”指南鼓励采取行动，包括促进心理健康和反欺凌计划、为在学校和大学工作的人提供支持服务以及明确的条款，以便在发现自杀风险时进行处理。

卫生保健工作者应接受早期识别、评估、管理和跟进方面的培训。还应提供危机服务，为处于紧急困境中的个人提供即时支持。

新指南还包括在澳大利亚、加纳、圭亚那、印度、伊拉克、韩国、瑞典和美国等世界各地，实施的自杀预防干预措施的案例。

(责编：于洋、刘慧)