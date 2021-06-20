新华社巴黎6月19日电 全球连线：不断书写历史篇章 领导中国创造辉煌——法国共产党全国书记鲁塞尔眼中的百年中共

新华社记者徐永春 唐霁

法国共产党全国书记法比安·鲁塞尔日前在巴黎接受新华社记者采访时说，中国共产党不断书写历史篇章，坚持和发展中国特色社会主义，领导中国取得辉煌成就。

鲁塞尔说：“中国共产党在百年历程中致力于为人民服务，也推动了国际共产主义运动。”

鲁塞尔对中国共产党建党百年表示祝贺。在他看来，中共为人民谋幸福，具有坚强的领导力和高效的行动力，这是中共团结带领中国人民取得辉煌成就的“成功密码”。“中国经济发展成就令人瞩目，完成脱贫攻坚目标任务，人民安居乐业。”

2019年，鲁塞尔曾率领法国共产党代表团访华，中国是他当选法共全国书记后出访的首个欧洲以外国家。鲁塞尔感慨道：“那次访问时间太短，我希望能在中国停留更长时间。在北京和上海，所到之处都给我留下深刻印象。”

鲁塞尔称赞中国在防治污染和保护环境方面的决心和努力，积极评价中国在推广新能源机动车和减少汽车尾气排放方面采取的有力措施。

谈及当前全球抗疫，鲁塞尔对中共领导中国人民团结抗疫、有效控制疫情表示敬意，赞扬中国为全球抗疫作出重要贡献。

鲁塞尔说，中国致力于维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序。他指出，联合国是国际体系的核心，“当前，国际秩序和国际法时常遭遇挑战，应当维护联合国在国际体系中的地位，落实联合国各项决议”。

鲁塞尔说：“每个民族、每个国家都有寻求发展的权利。建立公正国际秩序、促进经济发展，是我们共同的愿望。”他希望法共和中共两党共同努力、扩大合作，促进全球公共卫生健康事业发展，共同反对冲突对抗和“贸易战”，推动国际社会寻求和平与合作。

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