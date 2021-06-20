中新社北京6月19日电 据日本媒体报道，日本东京都知事小池百合子19日在接受采访时表示，东京奥运会、残奥会期间，将取消原本计划在东京都内进行的场外直播公共观赛活动，并将部分活动场地用于新冠疫苗接种工作。

东京都原本在上野公园、代代木公园、调布车站前的广场等多地为民众设置了观看奥运赛事直播的场地。受疫情影响，为避免因人员聚集、人流量增大而造成疫情感染扩大，东京都取消了场外直播观赛活动。

小池百合子当日在与日本首相菅义伟会谈后对媒体表示，为成功举办东京奥运会和残奥会，这是必要的对策，她表示将把部分场地用于新冠疫苗接种工作。

据日媒报道，东京都、大阪府等9个都道府县将于本月21日零时起解除紧急状态，日本政府表示，紧急状态解除后，大型体育赛事的观众人数上限将放宽到1万人。这意味着东京奥运会每场比赛的人数也可能达到这个数字。

自第四波疫情发生以来，日本政府对国内体育比赛的观众人数进行了严格限制，每场比赛观众人数不能超过赛场容量的一半，对于较大的赛场，上限是5000人。

东京奥组委将在21日与国际奥委会、国际残奥委会、日本政府和东京都政府举行新一轮的五方会谈，就入场观众数量上限达成最终协议。(完)

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