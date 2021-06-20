韩国政府官员18日说，韩国新冠疫情目前得到稳定控制，政府考虑采取措施，在即将到来的夏季休假期防止大规模聚集，错开政府机构和私营企业工作人员的休假时间。

韩国中央应急处置本部官员孙映莱当天在记者会上说，总体而言，韩国疫情趋于缓解，在定于20日举行的每周风险评估时将确切判断疫情是否逐渐消退。

韩国中央防疫对策本部19日通报，韩国18日新增新冠确诊病例482例，累计确诊超过15万例；新增死亡病例1例，累计死亡1997例。韩国此前连续三天单日新增确诊病例均超过500例。

鉴于下月将迎来夏季休假期，韩国政府正考虑出台措施防止大量人群聚集热门景区。韩国中央应急处置本部防疫总括组组长尹泰皓说，政府还将引导幼儿园、补习班、托儿所错时错峰放假。

韩联社报道，韩国卫生部门定于20日确定新版防疫响应措施和分级体系方案。新版防疫响应措施将从原先的5个级别减至4个级别，最大限度放宽针对公众聚集设施的营业限制措施，并按照各地区每10万人中单日新增病例决定相应地区的防疫响应级别。

韩国约有5130万人口。韩国疾病管理厅说，截至18日，有1423万人至少接种一剂新冠疫苗、388万人完成疫苗接种，分别占全国总人口的27.7%和7.6%。韩国目标是9月前为3600万人、即约70%人口接种至少一剂疫苗。（刘曦）【新华社微特稿】

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