人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

韩国新冠疫情趋缓　政府拟引导错峰放假

2021年06月20日09:32 | 来源：新华网
小字号

韩国政府官员18日说，韩国新冠疫情目前得到稳定控制，政府考虑采取措施，在即将到来的夏季休假期防止大规模聚集，错开政府机构和私营企业工作人员的休假时间。

韩国中央应急处置本部官员孙映莱当天在记者会上说，总体而言，韩国疫情趋于缓解，在定于20日举行的每周风险评估时将确切判断疫情是否逐渐消退。

韩国中央防疫对策本部19日通报，韩国18日新增新冠确诊病例482例，累计确诊超过15万例；新增死亡病例1例，累计死亡1997例。韩国此前连续三天单日新增确诊病例均超过500例。

鉴于下月将迎来夏季休假期，韩国政府正考虑出台措施防止大量人群聚集热门景区。韩国中央应急处置本部防疫总括组组长尹泰皓说，政府还将引导幼儿园、补习班、托儿所错时错峰放假。

韩联社报道，韩国卫生部门定于20日确定新版防疫响应措施和分级体系方案。新版防疫响应措施将从原先的5个级别减至4个级别，最大限度放宽针对公众聚集设施的营业限制措施，并按照各地区每10万人中单日新增病例决定相应地区的防疫响应级别。

韩国约有5130万人口。韩国疾病管理厅说，截至18日，有1423万人至少接种一剂新冠疫苗、388万人完成疫苗接种，分别占全国总人口的27.7%和7.6%。韩国目标是9月前为3600万人、即约70%人口接种至少一剂疫苗。（刘曦）【新华社微特稿】

(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部