欧洲联盟外交界人士18日说，欧盟成员国官员当天就一份对白俄罗斯经济施加制裁的方案达成一致。预期下周举行的欧盟成员国领导人会议将讨论这份方案，不清楚是否会予以通过。

白俄罗斯外交部长弗拉基米尔·马克伊同一天说，白俄罗斯能“顶住”西方制裁，白方“不孤单”，盟友们随时准备提供支持。

【欧盟挥“大棒”】

路透社以三名欧盟外交官为消息源报道，官员18日讨论对白方经济制裁方案时，奥地利代表一度提出反对意见，但最终放弃。

方案内容显示，欧盟打算禁止向白俄罗斯发放新贷款，禁止欧盟投资商交易白俄罗斯证券和购买白短期债券，禁止向白俄罗斯出口任何可能被用来“从事间谍活动”的通讯设备，对白方执行更严格的武器禁运令，限制欧盟成员国从白俄罗斯购买烟草产品、石油及与石油有关的产品，禁止从白俄罗斯进口钾肥。

这份方案是针对爱尔兰瑞安航空公司客机5月紧急降落白俄罗斯一事。

瑞安航空一架客机5月23日因炸弹威胁紧急降落在白俄罗斯首都明斯克国际机场。白方检查没有发现爆炸物，稍后批准客机飞离。检查期间，白方执法人员从乘客中逮捕一名支持白反对派的白俄罗斯籍记者。白方说，被捕者因涉嫌多桩刑事案件受到国际通缉，执法人员合法逮捕他。

欧盟强烈谴责白俄罗斯“迫使”飞越其领空的客机降落且抓捕乘客，禁止白俄罗斯航班飞越欧盟领空。欧洲航空安全局后续建议欧盟国家的航空运营商尽量避免使用白俄罗斯领空。

欧盟已经准备制裁白俄罗斯民用航空领域多名个人。制裁方案预期在定于21日举行的欧盟成员国外交部长会议期间获得通过。

【白方有对策】

白外长马克伊18日与俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫在俄首都莫斯科会晤后出席记者会。记者提问西方制裁将在多大程度上影响白经济，他回答：“我们能顶住。”

马克伊说：“白方并不孤单，盟友们随时准备提供支持。”

白俄罗斯总理罗曼·戈洛夫琴科先前说，预计西方国家对白俄罗斯金融和贸易领域的制裁给白方造成的损失不会超过国内生产总值的3%。

马克伊5月底警告，白方将反击西方制裁，包括发布进口限令、关停跨境运输。白方不希望局势进一步升级，但面对西方制裁，白俄罗斯会捍卫国家独立和主权。

戈洛夫琴科本月初说，针对欧盟和美国的制裁，白方已准备好多套应对措施，涉及外国投资、产品进口和技术替代等。他说，白俄罗斯因西方国家制裁被迫停止进口西方商品和使用西方技术，将寻求其他商品进口渠道，使用亚洲和俄罗斯技术替代。

白俄罗斯外交部3日宣布，已对美国制裁白国有企业采取反制措施，包括要求美国驻白外交使团减少外交和行政技术人员数量、收紧签证程序、临时限制美国专家在白工作等。另外，白方收回允许美国国际开发署在白活动的决定。（杜鹃）（新华社专特稿）

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