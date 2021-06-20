德国卫生部长延斯·施潘18日说，德国大约一半人口已经接种至少一剂新冠疫苗，但民众仍需谨慎防疫。

施潘告诉媒体记者，大约4150万，即德国人口的50.1%已经接种至少一剂新冠疫苗；将近2470万人，即总人口的29.6%已经接种两剂新冠疫苗，“这些数据给我们信心”。

德国政府疾控机构罗伯特·科赫研究所18日数据显示，德国过去24小时新增新冠确诊病例1076例，较一周前2440例显著减少，新增病亡91人。

不过，施潘以英国所受德尔塔毒株（印度最先报告的变异新冠毒株）影响为警示，呼吁民众保持谨慎。

英国当前九成以上新增确诊病例感染德尔塔毒株。英国政府原定21日解除英格兰地区所有剩余社交限制规定，但本周宣布，鉴于德尔塔毒株在英快速传播，上述最后阶段“解封”日期推迟4周至7月19日。

罗伯特·科赫研究所数据显示，截至6月6日的一周，德国6.2%的新增确诊病例感染德尔塔毒株，这一比例前一周为3.7%。

施潘认为，德尔塔势必会成为德国境内“主流”毒株，需要继续推进疫苗接种来抵御。

“问题不是德尔塔毒株是否同样会成为德国境内主流毒株……而是什么时候、什么情况下（成为主流毒株），最好是接种率高、新增感染人数少的情况下，”他说。

随着新增新冠确诊病例显著减少，德国5月解除部分已实施数月的限制措施，允许餐厅、酒吧和售卖非必需品的商铺重新营业。

罗伯特·科赫研究所所长洛塔尔·威勒18日说，德尔塔毒株更易传染，自然会成为德国境内主流毒株，“最迟秋季”。

他提醒德国民众，在办公室等室内场所和搭乘公共交通工具时，仍需戴口罩，不要“随意挥霍”抗疫成果。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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