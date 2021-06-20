美国总统约瑟夫·拜登和副总统卡玛拉·哈里斯18日再次呼吁民众接种疫苗。

美国近期疫苗接种速度放缓，媒体预计美国可能难以实现拜登先前设定的接种目标，即到7月4日独立日假期让美国70%的成年人接种至少一剂新冠疫苗。

距离7月4日仅两周。路透社报道，截至18日，大约65.1%的美国成年人接种至少一剂疫苗，55%的成年人完成接种。

然而，依据美国疾病控制和预防中心此前发布的数据，截至本月8日，美国已有63.8%的成年人接种至少一剂疫苗，53.1%的成年人完成接种。十天来，美国疫苗接种进展不大。

拜登18日在白宫发表讲话，呼吁“现在就行动”。拜登说，民众接种疫苗后，感染新冠病毒的病亡率和住院率均大幅下降。哈里斯在佐治亚州亚特兰大市一处教堂发出同样呼吁。

美国迄今有15个州和首都华盛顿哥伦比亚特区完成70%成年人接种至少一剂疫苗的目标。各州接种进展差异显著，南部和中西部地区接种率较低。民众对疫苗的疑虑、疫情好转使得人们放松警惕等原因导致上述地区难以达标。（陈立希）【新华社微特稿】

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