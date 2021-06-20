新华社北京6月19日电《参考消息》19日刊登源自《华尔街日报》网站的报道《美国经济推高全球通胀，迫使多国央行采取行动》。报道摘要如下：

美国经济正在推高全球通胀和美元汇率，迫使一些国家的央行提高利率，尽管这些国家的新冠感染人数仍然很高，经济也未完全复苏。

全球各地的央行都在密切关注美国联邦储备委员会将如何应对通胀上升问题，担心被卷入美国经济异常扩张的漩涡中。美联储官员日前暗示，随着美国经济升温，他们预计将在2023年加息，这比3月份时预计的时间提前。

以美联储为中心的全球加息行动有可能扼杀某些地区的经济复苏，尤其是在新兴市场债务上升的情况下。

最近一段时间，俄罗斯、巴西和土耳其的央行均提高了利率，一定程度上是为了抑制今年大宗商品价格快速上涨带来的通胀。

俄罗斯央行今年已三次加息，将基准利率提高至5.5%。该国通胀率本月加速升至6%以上，为近5年来的最高水平。俄罗斯央行行长埃莉维拉·纳比乌林娜表示，俄罗斯将继续提高利率，并且预计这不会阻碍经济增长。

巴西央行日前宣布连续第三次加息0.75个百分点，并暗示未来可能会有更大幅度加息，以抗击超过8%的通胀。

土耳其央行3月份大幅上调关键利率至19%，以对抗高达两位数的通胀率以及里拉不断贬值之势。

挪威央行日前表示，将在9月份加息。预计匈牙利和捷克等国的央行也将很快加息。

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