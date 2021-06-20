新华社乌兰巴托6月19日电（记者阿斯钢 苏力雅）蒙古国卫生部19日通报说，过去24小时该国新增新冠确诊病例2635例，累计确诊病例超过9万例，达91151例。

蒙古国卫生部公布的数据显示，该国单日新增确诊病例连续9天刷新纪录后19日首次出现小幅下降，目前累计死亡病例439例，累计治愈病例62472例。首都乌兰巴托疫情最严重，累计确诊病例达75721例，其他地区疫情继续呈快速蔓延之势。截至当天，蒙古国约191万人已至少接种一剂新冠疫苗。

蒙古国国家紧急情况委员会19日向14个政府部门紧急征用60辆汽车，以缓解社区医疗机构因缺乏运输工具无法及时向民众提供服务的问题。国家紧急情况委员会官员表示，该委员会正协同各级政府部门采取多种措施，尽全力解决收治新冠患者定点医院超负荷运转、床位短缺等问题。

为有效防范新冠疫情，蒙古国17日起禁止餐饮服务场所提供堂食服务一周，同时要求旅游、休闲、疗养基地停业一周。此前，蒙古国政府已决定将于7月11日举办的国庆那达慕改为线上无现场观众形式举行，同时取消各级地方政府准备举办的所有庆祝类那达慕活动。

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