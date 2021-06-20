新华社罗马6月18日电 （记者李洁）为期5天的联合国粮食及农业组织（粮农组织）第四十二届大会18日在罗马闭幕，与会各方就创新对消除饥饿和气候变化等重大问题的作用达成共识。

粮农组织总干事屈冬玉在大会开幕讲话中强调，粮农组织致力于使用数据和推动创新。他表示，农业的未来需要建立在科学、创新和数字应用之上。技术、政策、业务模式和思维方式的创新来之于民，也应用之于民。对于提高效率、促进供应链良好运作和增强可持续性，数字应用可大有裨益。

中国农业农村部部长唐仁健在出席大会视频会议时表示，中国政府高度重视粮食和农业生产。中国将以更有力的举措、汇聚各方合力推动粮食和农业系统转型变革，着力提升农业综合生产能力，深化农业供给侧结构性改革，推进农业产业链供应链现代化，围绕实现碳达峰、碳中和目标，构建资源节约、环境友好、绿色导向的气候智能型农业。

粮农组织大会是每两年举行一次的重要会议，今年是第四十二届，首次以线上形式举行。与会代表对粮农组织战略发展战略框架达成共识，还重点讨论了选举粮农组织理事会成员、新的两年期预算等议题。

《 人民日报 》（ 2021年06月20日 03 版）

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