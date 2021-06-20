人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

联合国粮农组织：数字应用将推动农业创新

2021年06月20日04:12 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社罗马6月18日电  （记者李洁）为期5天的联合国粮食及农业组织（粮农组织）第四十二届大会18日在罗马闭幕，与会各方就创新对消除饥饿和气候变化等重大问题的作用达成共识。

　　粮农组织总干事屈冬玉在大会开幕讲话中强调，粮农组织致力于使用数据和推动创新。他表示，农业的未来需要建立在科学、创新和数字应用之上。技术、政策、业务模式和思维方式的创新来之于民，也应用之于民。对于提高效率、促进供应链良好运作和增强可持续性，数字应用可大有裨益。

　　中国农业农村部部长唐仁健在出席大会视频会议时表示，中国政府高度重视粮食和农业生产。中国将以更有力的举措、汇聚各方合力推动粮食和农业系统转型变革，着力提升农业综合生产能力，深化农业供给侧结构性改革，推进农业产业链供应链现代化，围绕实现碳达峰、碳中和目标，构建资源节约、环境友好、绿色导向的气候智能型农业。

　　粮农组织大会是每两年举行一次的重要会议，今年是第四十二届，首次以线上形式举行。与会代表对粮农组织战略发展战略框架达成共识，还重点讨论了选举粮农组织理事会成员、新的两年期预算等议题。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月20日 03 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部