本报驻比利时记者 牛瑞飞

中国欧盟商会近日发布《商业信心调查2021》报告，其中75%的受访欧盟在华企业表示，2020年的收入较2019年实现同比增长或保持同一水平，盈利能力保持稳定；另有14%的受访企业表示实现了收支平衡。报告还显示，约68%的受访企业对所在行业未来两年的商业前景持乐观态度；60%的受访企业表示，正考虑扩大在华业务规模，这一数字较去年上升8个百分点。另有超过1/4的受访制造商正在将供应链迁入中国。报告指出：“新冠肺炎疫情席卷全球，具有强大韧性的中国市场成为欧盟企业的避风港，帮助企业顺利渡过了难关。”

“中国已成为欧洲更重要的经济增长和利润来源。”中国欧盟商会指出。来自德国大众集团的数据显示，今年前3个月，其在中国市场的交付量增长近1/3。在德国汽车企业中，大众、宝马和戴姆勒去年每10辆新车中就有4辆销往中国市场。德国联邦工业联合会的数据显示，过去一年间，德国企业向中国出口了价值约959亿欧元的商品。

“中国市场极其广阔，为企业提供了发展的舞台。”荷兰路易达孚集团北亚区首席执行官陈嘉渊说，去年该集团在江苏、广东等地签署合作协议，加大了在华投资。其中，集团在广州将投资建设一个食品工业园，涵盖高科技生态水产养殖、饲料加工、植物清洁能源等多个产业。陈嘉渊说：“中国经济高质量发展，传统产业改造提升，新兴产业发展壮大，中国已经成为全球智能化变革的领跑者之一，这为在华企业的转型发展提供了沃土。”

“得益于中国有效防控疫情、积极推进复工复产，公司在华业务迅速重返正轨。”德国克诺尔轨道系统中国区副总裁刘畅表示，公司正在进一步扩大在华投资。今年5月，东科克诺尔武汉中心正式成立。他说：“中国轨道交通发展充满活力，拥有巨大潜力。我们将加强与本地伙伴的合作，推进更多绿色环保、数字创新解决方案，更好地融入快速发展的中国。”

中国欧盟商会董事会成员夏澜表示，过去一年，大多数欧盟在华企业取得了成功，这进一步增强了这些企业扎根中国的信心。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2021年06月20日 03 版）

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