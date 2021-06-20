本报驻波兰记者 于 洋

近日，以“大话端午”为主题的中国旅游宣传片在匈牙利多个媒体平台展播。宣传片通过文化介绍与旅游推广相结合的方式，向匈牙利民众详细介绍了中国端午节文化。

“大话端午”宣传片展播由中国驻布达佩斯旅游办事处策划，是今年匈牙利“中国旅游文化周”配套活动之一。本次文化周在线上举办，以“美丽中国”为主题，立足匈牙利，面向中东欧，推介中国人文特色旅游资源。

文化周相关活动主要围绕“非遗与美丽乡村建设”“冰雪旅游”“美食文化”三条主线展开。在未来一个月时间里，主办方将陆续推出254个微短视频、65种海报、24个片花等精彩内容，多形式宣传北京冬奥会，展示中国丰富多彩的文化和旅游资源。

其中，《匠造——设计融入乡村发展》以弘扬乡村手工艺、赋能乡村发展为切入点，侧重讲述中国乡村振兴之路，展现山乡巨变，带领观众感受中国美丽乡村；“美丽中国·冰雪之旅系列微短视频展播”聚焦2022年北京冬奥会和中国北方冰雪旅游资源，中东欧民众可以线上欣赏多姿多彩的中国冰雪旅游景观，了解中国冰雪文化。在美食板块，“中国味道——乐享北京短视频展播”和《中国味道——新疆美食之旅》系列微纪录片将重点介绍地方特色美食，并同步展现当地风土人情。

据悉，中国驻布达佩斯旅游办事处还将自主策划系列活动，如推出“中国旅游扶贫案例图片展”和《旅游让世界和生活更美好》等减贫主题音视频作品，以及《24节气》《外国人眼中的中国》等聚焦中国文化的音视频作品等。

匈牙利罗兰大学副校长、孔子学院匈方院长伊姆雷·豪毛尔表示，今年的文化周在中国传统端午佳节期间举办，对匈牙利民众深入了解中国文化很有意义。

在匈牙利生活的塞尔维亚人米兰说：“通过线上参与文化周活动，我们全家都被中国文化深深吸引。无论是历史、文化还是旅游、美食等方面，中国都是一个引人入胜的国家。”

中国驻布达佩斯旅游办事处主任崔可说：“在线举行‘中国旅游文化周’，让我们能超越时间和地域的局限，更加注重在内容和形式上进行创新，达到更好的传播效果。我们将用好未来一个月的时间，把更多更丰富的内容分享给当地民众，努力向包括匈牙利在内的中东欧国家展现可信、可爱、可敬的中国形象。”

（本报华沙电）

《 人民日报 》（ 2021年06月20日 03 版）

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