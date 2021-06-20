本报联合国6月19日电 （记者李晓宏）当地时间6月18日，联合国大会正式任命安东尼奥·古特雷斯为下一任联合国秘书长。古特雷斯将于2022年1月至2026年12月间继续其第二个5年任期。

古特雷斯表示，在他第二个任期内，有十大“相互关联的”行动需要付诸实施，其首要任务是继续帮助世界规划摆脱新冠肺炎疫情的道路。其他重点行动包括“不遗余力地”追求和平与安全，与大自然和谐相处、加强气候行动，加速推进可持续发展目标“十年行动”计划，建设更加公平的世界，捍卫人权与性别平等，应对数字化转型带来的挑战，推进多边主义和人类共同议程，启动“联合国2.0”，加强以人为本等。古特雷斯还呼吁国际社会开创“团结和平等”的新时代。

古特雷斯1949年4月出生于葡萄牙里斯本，曾先后担任葡萄牙总理和联合国难民事务高级专员。2016年，古特雷斯当选联合国第九任秘书长，任期从2017年1月1日至2021年12月31日。

《 人民日报 》（ 2021年06月20日 03 版）

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