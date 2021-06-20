6月17日，3名中国航天员乘神舟十二号载人飞船成功飞天，成为中国空间站天和核心舱的首批入驻人员，开启了中国载人航天工程空间站阶段的首次载人飞行任务。多国航天机构和专家学者对此表示祝贺，为中国在太空探索领域取得新进展点赞，期待与中国开展航天科技合作。

俄罗斯国家航天集团公司17日在其官方网站发文表示：“我们祝贺中国同行成功发射飞赴天和核心舱的神舟十二号载人飞船。中国航天技术发展迅速，载人航天计划取得的又一次成功就是证明。中国坚定地迈出新步伐，通过合作我们能够做到更多。正如之前所宣布的，两国将合作建设国际月球科研站。俄罗斯与中国将在长期开发太空领域成为可信赖的伙伴。”

美国航天局局长比尔·纳尔逊17日在美国航天局官网发表声明说：“祝贺中国成功发射（载人飞船），把宇航员送上了他们的空间站！我期待着接下来的科学发现。”

欧洲航天局17日在社交媒体上发文表示：“神舟十二号飞船发射，把3名航天员送上天和核心舱，祝贺中国国家航天局！”

欧洲航天局航天员训练中心前主任米歇尔·托尼尼说：“这是一次重要的发射任务，中国将拥有一个长期在轨空间站，这不仅让中国能够经常性将航天员送入太空，执行太空行走、空间实验等更多太空任务，也可以为未来的空间探索积累经验。”

托尼尼说，中国的航天项目非常成功，中国国家航天局是世界上最重要的航天机构之一。近几年，中国在探月、火星探测等领域进展迅速。“欧洲航天局与中国国家航天局有很长的合作历史，人员互访、航天员联合训练等合作都卓有成效。现在欧洲已经有好几位汉语说得不错的航天员，相信未来有一天，来自欧洲的航天员能够在中国的空间站工作。”

巴西航天局在社交媒体平台发表声明说：“巴西航天局就神舟十二号载人飞船成功发射向中国国家航天局表示祝贺。我们祝愿中国在这项充满挑战的航天任务中一切顺利。”

巴西天体物理学家拉里萨·桑托斯认为，我们正生活在太空探索的黄金时代。“在这个时代，人类将有机会找到外太空问题的答案。中国成功完成了发射任务，承载着人类的历史使命。”

“毫无疑问，这对中国来说是一个非常重要的进步。”智利天主教大学天体物理研究所研究员达尼埃拉·费尔南德斯表示，这是中国首次将航天员送入自己的空间站。3名航天员的工作至关重要，这是中国拓展太空探索的新篇章。中国在太空探索领域拥有雄厚的技术力量，并在载人登月以及对其他行星的研究方面具有强大的实力。

智利大学天文学教授塞萨尔·富恩特斯认为，这是一个重要的里程碑，中国在太空探索方面有着世界领先的技术，航天员们在太空进行一系列试验将为中国下一步的航天计划奠定基础。中国有能力将更大的设备运送到太空，有利于通信、运输等方面的技术提升。富恩特斯表示，中国的空间科技地位不断提升，为实现长期目标夯实基础，也为人类日后进行空间研究合作提供了新的机遇和平台。

澳大利亚南昆士兰大学天体物理学教授琼蒂·霍纳表示，中国航天项目的发展进步“令人惊异”，中国神舟十二号载人飞船发射圆满成功，不久前中国祝融号火星车成功驶上火星表面，“在过去12个月里，中国真正地处于太空探索的前沿和中心”。

（本报莫斯科、华盛顿、布鲁塞尔、里约热内卢、北京6月19日电 记者张光政、张梦旭、张朋辉、李晓骁、王迪）

《 人民日报 》（ 2021年06月20日 03 版）

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