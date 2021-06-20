本报记者 刘旭霞 朱东君 颜 欢

中海油服墨西哥公司志愿者正在为墨西哥圣佩德罗·佩斯卡多尔福利院运送爱心物资。

中海油服墨西哥公司供图

墨西哥圣佩德罗·佩斯卡多尔福利院的孩子正在向中企员工学写中国字。

本报记者 刘旭霞摄

中拉友好交往源远流长。进入21世纪以来，中墨、中巴关系全面快速发展，给双方人民带来了实实在在的好处。中墨、中巴已发展成为相互尊重、平等相待的好朋友，互利共赢、共同发展的好伙伴，发展中国家团结合作的典范。新形势下，全面推进中墨、中巴互利友好合作是双方人民共同期待。近年来，许多中资企业在拉美投资兴业，积极履行社会责任，为促进中墨、中巴民心相通搭建起一座座桥梁。

积极资助福利院——

“我们希望孩子们能幸福生活”

“长城、大熊猫、中墨一家人……”“六一”国际儿童节当天，墨西哥坎佩切州卡门市圣佩德罗·佩斯卡多尔福利院内，传来孩子们的琅琅读书声。中海油服墨西哥公司员工陈维曦带着孩子们一笔一画地在白板上写着汉字，还给孩子们讲述西游记、嫦娥奔月等故事。

“中国企业尊重当地文化，致力于增进相互理解，并积极资助福利院、敬老院和社区学校等公益项目。中企员工和我们就像一家人一样。”中海油服墨西哥公司安全环保部经理胡安·卡洛斯说。

5年来，中国企业资助的改造项目让圣佩德罗·佩斯卡多尔福利院焕然一新，厨房、宿舍条件大幅改善，还新建了护理室、心理咨询室和教学区域，为孩子们创造更好的成长环境。中方员工组成的志愿者队伍，每逢节假日会探望孩子们，给他们带去衣物、食品、玩具等，孩子们很快就和这些中国大哥哥大姐姐成了好朋友。

安赫尔今年10岁，4年前来到福利院。每次见到中国大哥哥大姐姐，就会扑到他们怀里，吵着要一起聊天、做游戏。“怎么用中文说‘谢谢’？”“我从电视上看到中国有好多新发明，我可以去中国玩吗？”安赫尔对中国充满好奇。

“爱心不分国界。中国企业付出的爱心，能帮助到更多孤儿。”福利院负责人卡拉·胡亚雷斯对本报记者说，与中国朋友们的交流能让孩子们开阔眼界，帮助他们培养更多的兴趣爱好，更加健康、快乐地成长。

中海油服墨西哥公司副总裁谭广恒说：“我们希望孩子们能幸福生活。从他们每一句‘谢谢’中，我们也收获了快乐和感动。在他们用动听的钢琴曲向志愿者表达感谢的那一刻，我们觉得一切都是值得的。”

“中国企业积极投身公益活动，疫情防控期间还主动分享疫情防控经验，展现了高度的社会责任感，为促进民心相通起到重要桥梁作用。”卡门市市长奥斯卡·罗萨斯表示。

共建考古研究中心——

“助力巴西更好地传承历史文化”

巴西南部的卡诺阿斯河上，有一座中国三峡（巴西）有限公司（以下简称“三峡巴西”）运营的格利保吉水电站。在水电站建设阶段，工程队意外发掘出约1.3万件文物残片，其中既有约8000年前狩猎和采集部落使用的石器，也有约2000年前农耕部落制造的陶器和生产工具。

为保存好这些承载历史变迁的残片，2019年底，三峡巴西与西圣卡塔琳娜大学签署合作协议，共建西圣卡塔琳娜大学考古研究中心，最终交由校方全权管理。目前，藏品的检查和整理工作正在进行之中，不久就可对外展出。

三峡巴西环境部门负责人罗南·普罗赫诺介绍说，面对这些文物，“打造一个兼具文化、教育和科研功能的空间才是最佳方案”。西圣卡塔琳娜大学是圣卡塔琳娜州西部最重要的高等教育机构，有数个位于不同城市的校区，本科和研究生课程丰富，与社区互动密切，是开展这一项目的理想合作伙伴。

未来，西圣卡塔琳娜大学考古研究中心还可以接收民众或社会捐赠的其他文物，同时开展宣传活动，普及考古知识。“我们更希望整个社区都能从中受益。随着所有藏品的数字化，我们还会提供在线观展，访客可以看到每件展品，并了解展品信息。”考古研究中心负责人蒂亚戈·迪尔斯曼表示。

三峡巴西公司董事长赵建强表示：“我们希望将工程项目和当地生态环境保护、经济文化发展有机结合，拉近中拉民众的心。”

西圣卡塔琳娜大学校长阿里斯蒂德斯·奇马东表示：“这座中心无疑会成为出色的教学、研究和文化推广中心，能帮助学校更好实现教育促进发展的使命，助力巴西更好地传承历史文化。”

展现中国企业的道义担当——

“把音乐的力量传递给更多人”

6月的一个下午，伴着悠扬的音乐声，巴西马累明日之潮交响乐团的街头巡演卡车沿着里约热内卢的海滩缓缓前进，为持续抗击疫情的民众加油鼓劲。

巡演卡车上，10多名年轻乐手演绎着多种风格的乐曲。行人纷纷驻足倾听，鼓掌叫好，还有大人抱着孩子跳起舞来。“在这样艰难的时刻，优美的音乐正是我们所需要的。”一名行人说。

马累是里约热内卢的贫民社区。2011年，国家电网巴西控股公司开始资助由该社区青少年组成的明日之潮交响乐团，不仅提供资金聘请教师和购买乐器，还为他们修建了排练教室。目前，已有6000多名马累青少年受益于这一公益项目。“音乐可以抚慰人心。中国企业为这些孩子找到梦想，带他们走出贫民窟，我们也希望把音乐的力量传递给更多人。”乐团负责人卡洛斯说。

自2010年进入巴西市场以来，国家电网巴西控股公司已赞助支持了当地数百个公益项目，成为在巴西外国企业履行社会责任的典范，被联合国全球契约组织授予“社会责任管理最佳实践奖”。公司董事长吕世荣说：“进入巴西市场以来，我们持续为巴西输送优质电能，同时积极履行社会责任，展现中国企业的道义担当。”

国家电网巴西控股公司投资建设的巴西美丽山二期特高压直流输电工程途经巴西小城明杜里市。当地市乐团因为资金不足，已很长一段时间无法正常运转。两年前，公司启动新一期乐队支持项目，为该乐团修缮排练中心，重新布置水电设施，添置76件新乐器，还聘请了专业指挥，定期向乐队成员授课并指导排练。如今乐团队伍壮大，运营也逐渐步入正轨。

“丰富多样的新乐器给乐队带来很大变化，乐队的培训和排练活动也更有规律了。”看到乐队焕然一新，26岁的乐队成员阿曼达十分高兴：“新指挥非常专业，为练习提供了很多帮助。我们真心感谢来自中国企业的帮助。”

（本报墨西哥城、里约热内卢、北京6月19日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月20日 03 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)