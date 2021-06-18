新华社北京6月18日电 综合新华社驻外记者报道：6月17日，3名中国航天员乘神舟十二号载人飞船成功飞天，成为中国空间站天和核心舱的首批入驻人员，开启了中国载人航天工程空间站阶段的首次载人飞行任务。多国航天机构对此表示祝贺，专家学者纷纷点赞此次太空之旅的诸多亮点，热议中外航天合作。

俄罗斯国家航天集团公司17日在其官网发文说：“我们祝贺中国同行成功发射飞赴天和核心舱的神舟十二号载人飞船。中国坚定地迈出新步伐，俄罗斯与中国将在长期开发太空领域成为可信赖的伙伴。”

欧洲航天局17日在社交媒体发帖：“神舟十二号飞船发射，把3名航天员送上天和核心舱，祝贺中国国家航天局！”

美国航天局局长比尔·纳尔逊17日在美航天局官网发表声明说：“祝贺中国成功发射（载人飞船），把宇航员送上了他们的空间站！我期待着接下来的科学发现。”

巴西航天局发表声明说：“巴西航天局就神舟十二号载人飞船成功发射向中国国家航天局表示祝贺。我们祝愿中国在这项充满挑战的航天任务中一切顺利。”

澳大利亚天体物理学家、澳国立大学教授保罗·弗朗西斯18日接受新华社记者采访时说，3名中国航天员将在空间站驻留约3个月，这有助于了解和研究在太空微重力环境下航天员们的生活、工作和健康状况，对未来开展月球乃至火星考察任务将起到推动作用。他还表示，中国此次太空任务将有助于推动国际太空探索与合作。

阿根廷国家空间活动委员会控股的航天工程企业VENG航天事业部负责人巴勃罗·霍拉尔17日对记者说，中国再次将3名航天员送入太空是全球瞩目的成就。神舟十二号飞船的各项功能较此前的系列飞船有了长足进步，并且首次承担空间站往返载人运输任务，这与中国科研发展成就密不可分。（执笔记者：栾海；参与记者：宫若涵、岳东兴、白旭、倪瑞捷、苑欣芳）

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