美国和欧盟日前就波音和空客航空补贴争端达成五年关税休战协议。分析人士认为，美欧同意暂停相关报复性关税有助缓和经贸摩擦，但考虑到双方分歧之深，五年后争端能否真正解决仍存疑。此外，美欧在钢铝关税、数字服务税等方面也存在深层分歧，要实质性改善经贸关系困难重重。

航空补贴争端是影响美欧经贸关系的长期症结之一。2004年美国在世界贸易组织起诉欧盟为空客提供不公平补贴，随后欧盟起诉美国为波音提供非法补贴。世贸组织先后裁定，欧洲国家与美国均存在对各自航空企业提供非法补贴的问题。

2019年10月，世贸组织授权美国每年对约75亿美元的欧盟输美商品和服务采取加征关税等报复措施。2020年10月，世贸组织授权欧盟每年对不超过39.9亿美元来自美国的商品和服务加征关税。据欧盟统计，美欧相互加征关税导致美国和欧盟进口商每年分别多缴付22亿和11亿美元关税。

拜登政府上任后，努力修复和改善美欧关系。今年3月双方同意暂缓执行各自与大型民用飞机补贴争端相关的报复性关税，为期4个月。在本周举行的美国-欧盟峰会期间，为进一步解决航空补贴争端，美国贸易代表戴琪和欧盟委员会负责贸易事务的执行副主席瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯达成一项合作性框架协议。

根据该协议，双方将暂停与航空补贴争端相关的报复性关税，为期5年，同时成立工作组协商解决悬而未决的补贴争端，确立为大型民用飞机制造商提供资金支持的基本原则。东布罗夫斯基斯表示，协议达成后，双方有更多时间为航空补贴争端寻找解决方案，为进口商节省数十亿欧元关税成本。

彭博社指出，这份协议并未真正解决美欧关于飞机补贴的核心分歧，外界对这场争端能否得到完全解决仍存有疑问。戴琪对记者吹风时表示，如果欧盟给予空客的资金支持“越过红线”并导致美国制造商不能公平竞争，美国将保留重新加征关税的灵活性。

除航空补贴争端外，美欧经贸关系中另一大悬而未决的问题是特朗普政府时期加征的钢铝关税。美国从2018年6月1日开始对从欧盟等经济体进口的钢铝产品加征关税；欧盟同月22日起实施反制措施，对自美国进口的部分产品加征关税。

拜登政府上任以来一直维持钢铝关税不变，因为该关税措施得到美国钢铝制造商和工会联盟的大力支持，而他们是美国总统拜登和民主党的重要“票仓”。今年5月，欧盟宣布暂停对美加征钢铝关税采取进一步反制措施，为双方讨论解决这一贸易争端提供谈判空间。

根据本周美欧峰会后发表的联合声明，双方同意在今年底之前讨论解决钢铝关税争端和产能过剩问题，但并未明确提到取消加征钢铝关税。

美欧在如何征收数字服务税、保障网络数据安全和监管科技企业等问题上也存在深刻分歧。欧盟主张加强对谷歌、苹果、脸书和亚马逊等公司的反垄断审查和监管，并将征收数字税作为欧美经贸关系中的一个优先议题。美国则认为欧盟的做法是为了保护欧洲企业免受国际竞争影响，对美国互联网公司构成歧视，扬言要对数字税进行贸易报复。

目前美国贸易代表办公室已完成对奥地利、意大利、西班牙等欧洲国家数字税的“301调查”，并决定对从这些国家进口的商品加征关税，但将加征关税生效日期推迟，以便推进有关数字税的多边谈判。

分析人士认为，经历特朗普政府时期的关税战后，美欧主观上都有修复和改善经贸关系的意愿，但这些深层次经贸分歧将制约美欧经贸关系的实质性改善。金-斯波尔丁律师事务所合伙人贾米森·格里尔说：“我们甚至还没有看到真正的冲突开始。”他认为，欧盟加强对互联网巨头监管的相关立法会造成未来美欧经贸摩擦升级。（记者高攀 熊茂伶 许缘）

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