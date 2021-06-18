人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

联合国难民署举办全球趋势报告发布会

2021年06月18日19:47 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京6月18日电 （记者杨迅）在世界难民日到来前夕，联合国难民署18日在北京举办发布会，分享关于被迫流离失所问题的《全球趋势报告》，并介绍东京奥运会难民代表队相关情况。

联合国难民署代理驻华代表陈蔚云介绍了《全球趋势报告》的相关内容，表示地区冲突、气候变化、自然灾难、新冠肺炎疫情等因素使世界上被迫流离失所的人数达到了8240万。面对疫情冲击，联合国难民署已经发放了数以百万计的口罩、手套、呼吸器和其他防护设备，并支持难民接收社区的医疗保健设施，还与其他机构展开合作，确保难民被纳入接收国的疫苗分配和接种计划。联合国难民署不仅为难民提供保护和援助，也在帮流离失所者寻找解决方案。陈蔚云在发言中称赞了中国为解决全球难民问题发挥的作用，称中国积极参与关于难民问题的和谈，并通过南南合作援助基金，向难民和其接收社区提供应急物资和个人防护用品，以更好应对疫情。

联合国难民署高级对外关系官员莉亚娜·比安奇介绍了奥运会难民代表队的情况，并和陈蔚云回答了多家媒体的相关提问。

(责编：刘洁妍、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部