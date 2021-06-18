人民网北京6月18日电 （记者杨迅）在世界难民日到来前夕，联合国难民署18日在北京举办发布会，分享关于被迫流离失所问题的《全球趋势报告》，并介绍东京奥运会难民代表队相关情况。

联合国难民署代理驻华代表陈蔚云介绍了《全球趋势报告》的相关内容，表示地区冲突、气候变化、自然灾难、新冠肺炎疫情等因素使世界上被迫流离失所的人数达到了8240万。面对疫情冲击，联合国难民署已经发放了数以百万计的口罩、手套、呼吸器和其他防护设备，并支持难民接收社区的医疗保健设施，还与其他机构展开合作，确保难民被纳入接收国的疫苗分配和接种计划。联合国难民署不仅为难民提供保护和援助，也在帮流离失所者寻找解决方案。陈蔚云在发言中称赞了中国为解决全球难民问题发挥的作用，称中国积极参与关于难民问题的和谈，并通过南南合作援助基金，向难民和其接收社区提供应急物资和个人防护用品，以更好应对疫情。

联合国难民署高级对外关系官员莉亚娜·比安奇介绍了奥运会难民代表队的情况，并和陈蔚云回答了多家媒体的相关提问。

(责编：刘洁妍、刘慧)