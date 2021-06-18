新华社莫斯科6月18日电 专访：俄中跨境铁路运输迎来新发展机遇——访俄铁路集装箱运输公司董事长伊苏林

新华社记者李东旭

俄罗斯铁路公司旗下俄铁路集装箱运输公司董事长亚历山大·伊苏林日前接受新华社专访时表示，疫情期间中欧班列逆势增长凸显“一带一路”建设旺盛生命力，作为欧亚国际物流通道的俄罗斯将抓住当前全球经济复苏契机，加大对远东口岸和铁路、港口等基础设施升级改造投入，俄中跨境铁路运输潜力有望大幅提升。

伊苏林表示，疫情期间海运和航空运力出现严重不足，中欧班列等陆路运输实现逆势增长，其中俄中跨境班列开行数量增长明显。

据中国铁路哈尔滨局集团有限公司统计数据，2020年经中俄口岸进出境的中欧班列占中国中欧班列开行总量三成；截至今年2月19日，经中俄口岸进出境的中欧班列累计开行10556列。

另据俄罗斯铁路公司数据，2020年俄铁路集装箱运输量为580万标准箱，同比增长15.9%。

随着中欧班列的密集开行，近年来俄中跨境铁路运输业务迅猛发展，俄机车车辆短缺和基础设施发展滞后问题日益凸显。

为解决上述问题，2018年5月俄总统普京签署行政令，要求加强俄罗斯作为中欧国际物流大通道的建设，2024年前将过境俄罗斯的铁路标准集装箱运输量增加3倍，并缩短运输时间。

伊苏林说，为达成上述目标，俄铁路、物流运输企业、机车制造商等各部门正加紧合作。他认为，对远东地区的物流基础设施改造将成为提升俄中跨境物流运力的关键。

俄罗斯铁路公司计划在2023年前对远东铁路主干线贝加尔-阿穆尔铁路和西伯利亚铁路进行现代化改造。伊苏林说，目前满洲里-外贝加尔斯克边境口岸俄罗斯境内段已于今年4月完成铁路线路的电气化改造，得益于此，自5月起通过该口岸经俄罗斯过境中国的运输量提高了一倍。

他表示，公司计划今年对机车进行改造升级，未来5年还将对下属港口码头和铁路基础设施，特别是远东俄中边境口岸物流设施进行升级扩容，这些措施将有力提升俄作为国际物流大通道的通行能力。公司还计划为中国客户发展专门的产品线路。

他认为，俄中跨境运输业的快速发展反映了“一带一路”建设的旺盛生命力。他说，“一带一路”建设的重要性不仅体现在促进投资和互联互通上，还体现在促进沿线国家在经贸、文化和价值理念的合作互鉴上。

伊苏林说，随着“一带一路”建设与欧亚经济联盟的深入对接，俄中跨境铁路运输将迎来新发展机遇并成为俄罗斯最具增长潜力的市场之一。

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