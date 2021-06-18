新华社北京6月18日电（记者于佳欣）商务部副部长钱克明18日表示，中阿贸易往来优势互补，中国已成为阿拉伯国家第一大贸易伙伴国，双方合作潜力巨大，未来中阿将拓展数字经济、新能源、人工智能等合作新领域。

钱克明在商务部当天召开的第五届中国—阿拉伯国家博览会新闻发布会上说，2020年，中阿贸易额为2398亿美元。其中，中国对阿拉伯国家出口1231亿美元，在疫情影响下，仍实现同比2.2%的增长，机电和高新技术产品占比达67.4%，同比分别增长6.1%和3.3%，尤为难能可贵。

他还表示，中阿双向投资亮点纷呈。截至2020年底，中国对阿拉伯国家直接投资存量201亿美元，阿拉伯国家来华投资累计38亿美元，双向投资涵盖油气、建筑、制造、物流、电力等众多领域。埃及苏伊士经贸合作区等一批重大投资项目成为推动新时期中阿经贸合作转型升级的标志性工程。

钱克明说，中阿共建“一带一路”、深化经贸合作前景广阔。未来，双方将加强抗疫合作，深化产能合作，促进贸易和投资便利化，推动能源合作转型升级，在巩固传统合作基础上，推动双方在数字经济、新能源、人工智能等新兴产业领域加强合作。

宁夏回族自治区副主席赖蛟介绍，第五届中阿博览会将于8月19日至22日在宁夏银川举办，以“深化经贸合作、共建‘一带一路’”为主题，采取“线上+线下”模式。届时将举办开幕式暨工商峰会、“一带一路”投资促进大会、现代农业合作大会等“1+9”会议论坛活动，并设数字经济、清洁能源、绿色食品、医疗康养、跨境电商、国际商品等6个主题展区。

据悉，前四届中阿博览会，共有来自112个国家和地区、5000多家国内外企业参会参展，累计签订各类合作项目936个。

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