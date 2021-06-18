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驻赤道几内亚使馆与赤几民主党联合举办“庆祝中国共产党成立100周年”网络研讨会

2021年06月18日19:09 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡6月18日电 （记者闫韫明）17日，驻赤道几内亚使馆和赤几执政党民主党联合举办“庆祝中国共产党成立100周年”网络研讨会。驻赤几大使亓玫、民主党总书记奥萨、赤几留华同学会主席埃拉等出席。

亓玫在致辞中回顾了中国共产党百年发展历程，介绍了建党100年来坚守的初心使命、取得的辉煌成就、秉持的对非洲政策理念。亓玫表示，中国共产党历经百年风雨洗礼，始终和人民同呼吸、共命运。中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新的选择。中国共产党自诞生之日起，就把中国的前途和命运同国际社会特别是广大非洲国家联系在一起，作为好朋友、好伙伴、好兄弟，中国共产党愿同赤几民主党一道，继续携手并进，为夺取抗击新冠肺炎疫情斗争最终胜利、共同构筑更加紧密的中非命运共同体贡献力量。

奥萨代表奥比昂总统和赤几民主党热烈祝贺中国共产党成立100周年并表示，在中国共产党领导下，中国人民取得的成就举世瞩目，中国已成为全球治理的重要参与者和贡献者。在自身发展的同时，中国也对发展中国家尤其是非洲国家提供了大量支持和援助，为赤几的民族独立和解放、经济社会发展、基础设施建设、抗击新冠肺炎疫情作出宝贵贡献。赤几方愿与中方不断加强双方执政党的交流与合作，进一步巩固两国友好关系。

埃拉高度评价并祝贺中国共产党历经百年奋斗取得的巨大成就。他表示，中国共产党团结带领中国人民开辟了一条适合本国国情的发展道路，在如此短的时间内推动中国实现快速经济社会发展，成功经验值得学习和借鉴。

赤几国家电视台、阿松加电视台、政府官网、《现在》电子新闻网等当地主流媒体对研讨会进行了广泛报道。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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