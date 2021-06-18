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通讯：中企承建的非洲地标建筑主体封顶

2021年06月18日18:04 | 来源：新华网
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　　新华社开罗6月17日电 通讯：中企承建的非洲地标建筑主体封顶

　　新华社记者吴丹妮 许苏培

　　17日，随着埃及住房部长加扎尔宣布封顶浇筑仪式启动，中埃两国嘉宾共同为埃及新行政首都中央商务区标志塔浇筑了最后一方混凝土，向建成“非洲第一高楼”目标更进一步。

　　“这是现代埃及的重要建筑，标志着埃及新的发展成就。”加扎尔在随后的致辞中说。

　　由中国建筑股份有限公司埃及分公司（以下简称中建埃及）承建的埃及新行政首都中央商务区位于首都开罗以东约50公里处，总占地面积约50.5万平方米，包含20个高层建筑单体及配套市政工程，其中的标志塔项目以技术要求高、象征意义大等特点引人关注。

　　据介绍，标志塔项目总占地面积6.5万平方米，建筑面积26.2万平方米，地下2层，地上78层，结构高度达373.2米，塔冠最高点达385.8米。

　　“标志塔核心筒以最快每4天一层的速度攀升，终于在今天攀登到顶！”标志塔项目总经理魏建勋难掩激动喜悦之情。

　　魏建勋告诉新华社记者，施工期间标志塔项目创下多个工程建造纪录，施工速度也不断刷新；此外，中方还积极与埃及合作伙伴分享工艺与技术成果，促进当地从业人员技能水平提高。

　　“自2019年4月标志塔核心筒正式开始施工以来，历时800天，中建埃及未曾停工。”负责埃及新行政首都中央商务区项目监理的埃及DAR公司项目总监艾哈迈德·班纳说。他还向所有在新冠疫情下坚守项目的中埃两国员工致敬。

　　中建埃及总经理常伟才表示，项目全体中埃员工将以标志塔封顶为新起点，在坚持疫情防控同时继续为打造中东北非地区最美都市天际线贡献力量。

　　“新首都建设开创了特殊时期中埃合作的新模式，为埃及稳定就业、恢复经济、平衡国家建设和公民健康提供了重要参考。”加扎尔说。

　　此前，埃及总理马德布利曾表示，标志塔项目是中埃两国建筑公司携手打造的建筑奇迹，新行政首都中央商务区项目将成为埃及新地标，是埃及现代化的象征。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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