新华社北京6月18日电（国际观察）对话对抗两手准备 朝美关系何去何从

新华社记者

据朝中社18日报道，朝鲜劳动党总书记金正恩17日在劳动党第八届中央委员会第三次全体会议上表示，为维护国家尊严和自主发展利益，朝鲜的对美立场是做好对话和对抗两手准备，尤其是万无一失地做好对抗准备。

分析人士指出，为贯彻社会主义经济建设战略路线，朝鲜释放出愿意通过对话打破目前朝鲜半岛核问题僵局的信号，但朝美在无核化路径和方式上的明显分歧很难消除，加之美国政府对朝鲜半岛核问题关注度降低，朝美关系要取得突破面临很大困难。

释放信号

金正恩在会上分析了近期国际政治舞台上发生的主要变化和朝鲜的外部环境，尤其是详细分析了新一届美国政府对朝鲜的政策动向。在谈到对美关系时，他首次公开提出，要坚持适当的战略战术反制措施，做好对话和对抗两手准备。

金正恩在阐述朝鲜对外政策立场时指出，要进一步提高朝鲜的战略地位和能动作用，主动营造有利的外部环境，密切注视并灵活应对不断变化的局势，集中力量稳定管控朝鲜半岛局势。

2018年，朝鲜宣布中止核试验与洲际弹道导弹发射试验，集中全力投入到发展经济和提高人民生活水平的斗争中。此后，朝鲜一直延续这一路线。今年初，朝鲜劳动党八大召开，金正恩在会上强调：“社会主义经济建设是当前我们必须集中全力的最重要革命任务。”

复旦大学朝鲜韩国研究中心主任郑继永表示，目前朝鲜国内政治、经济等各领域发展平稳，为实现既定发展战略，在外交领域出招是顺理成章的事。

美国总统拜登5月与访美的韩国总统文在寅举行会晤，双方均表示愿与朝鲜展开外交接触，采取务实措施推动朝鲜半岛实现无核化。在与文在寅举行的联合记者会上，拜登还宣布任命代理助理国务卿金成担任“美国朝鲜问题特别代表”，以帮助推动朝鲜半岛无核化。韩国外交部官员16日表示，金成将于19日至24日访问韩国，届时可能会与韩国和日本官员就朝鲜问题举行会谈。

“战略忍耐”？

根据美国4月底公布的对朝政策评估，美方的政策目标仍然是实现朝鲜半岛完全无核化，将寻求以“务实方式”对朝展开外交，但未提及具体行动安排。分析人士指出，美朝之间的相互敌视与对抗由来已久，在双方关于无核化路径和方式的分歧真正得到有效化解前，美朝关系难有根本性改观。

金正恩在朝鲜劳动党八大报告中指出：“美国无论谁掌权，对朝政策的本质都绝不会改变。”他表示，“建立新的朝美关系的关键在于美国取消对朝敌视政策”，朝鲜将“本着以强对强、以善对善的原则同美国打交道”。这一表态被舆论普遍认为是对拜登政府发出信号，即朝鲜的选择将取决于拜登政府采取怎样的对朝政策。

据报道，美国曾在2月中旬主动寻求与朝鲜接触，但朝鲜始终没有回应。5月初，朝鲜曾严厉批驳拜登在就任总统后首次国会演说中称朝鲜“严重威胁”美国和世界安全的反朝言论，并表示朝鲜不能对此姑息纵容。

美国和平研究所朝鲜问题专家弗兰克·奥姆表示，拜登政府继续把朝鲜作为一个需要遏制和威慑的对象，更多关注美国想要的东西——比如无核化，而不是关注朝鲜想要的东西。

美国前总统奥巴马执政时期曾对朝实行“战略忍耐”政策，即在朝鲜展现“真诚对话意愿”前拒绝与其对话。郑继永认为，拜登政府现在的对朝政策实际上是另一个版本的“战略忍耐”政策。

美国媒体也认为，拜登政府上台后的种种迹象表明，美国的外交重心正在转移，而朝鲜半岛核问题并不在待办事项清单的最前列，因此美方并不急于与朝方展开谈判。

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