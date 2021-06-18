新华社耶路撒冷6月17日电（记者吕迎旭 尚昊）以色列研究人员日前在美国预印本网站医学论文档案网上报告说，缺乏维生素D的人如果感染新冠，与维生素D水平正常的人相比更有可能发展成重症甚至死亡。

以色列巴尔伊兰大学等机构的研究人员对去年4月至今年2月间在加利利医疗中心接受治疗的1176名新冠患者的数据进行了回顾性研究。这些患者中，253人有在确诊感染新冠前14-730天内的维生素D水平检测数据。

研究人员在论文中说，他们分析数据发现，在这253名有维生素D水平数据的新冠患者中，维生素D缺乏者病亡率为25.6%，而维生素D水平正常者病亡率为2.3%。与轻症患者相比，重症患者中有更多人在感染新冠前有维生素D缺乏症，也就是维生素D水平低于20纳克/毫升。该论文还有待同行评议。

负责这项研究的巴尔伊兰大学阿米尔·德罗尔博士对当地媒体说，尽管以色列阳光充足，但仍有人缺乏维生素D。这项研究凸显在新冠疫情下缺乏维生素D可能带来的风险因素。他呼吁人们要努力保证体内维生素D水平达标。

维生素D又被称为“阳光维生素”，经常接受阳光照射会对维生素D的生成及钙质吸收起到关键作用。除多晒太阳外，还可以通过食用动物的肝、奶和禽蛋食品等方式来补充维生素D。

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