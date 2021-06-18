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美媒：加州干旱意外解开56年前坠机之谜

2021年06月18日14:22 | 来源：新华网
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据彭博新闻社网站6月16日报道，随着加利福尼亚州的严重干旱导致该州湖泊的水位下降，官员们找到了他们认为是上世纪60年代一起坠机事故的残骸。上周的这一发现或许帮助解开了一个由来已久的谜团。

报道称，这架飞机与在1965年元旦失踪的派珀“科曼奇”250小型客机的外观描述相符。一家水下勘测公司在萨克拉门托附近的福尔瑟姆湖测试设备时，发现这架飞机完好无损地躺在湖底最深处。

据报道，1965年的那起坠机事故造成机上4人全部遇难，其中包括飞行员。飞行员的遗体当时就被发现，但3名乘客的遗体则一直未被找到，尽管搜寻工作一直持续到了2014年。

报道指出，这家名为“海底系统”的勘测公司先是在声呐设备上发现了这个神秘物体。海底系统公司雇员泰勒·阿特金森对哥伦比亚广播公司记者说：“我看到了一些异常的东西。”

报道称，更近距离的观测显示，这个物体是一架飞机。由于福尔瑟姆湖的水位处于历史低位，测试团队得以拍摄到这架飞机尾部和螺旋桨的清晰照片。当地警局现在需要确定这架飞机能否被打捞上来。据报道，目前还没有进行任何调查。

报道还称，由于全州严重干旱，福尔瑟姆湖目前的水位只有正常水平的38%。上周，加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆宣布该州58个县中的41个县进入干旱紧急状态，其中包括环绕福尔瑟姆湖的3个县。

(责编：于洋、燕勐)

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