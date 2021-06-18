人民网约翰内斯堡6月18日电 （记者王磊）南非当地时间6月18日，中国驻约翰内斯堡总领馆在线上举办的《中国扶贫成就图片展》开展，图片展将持续至12月15日，南非及非洲民众可以通过主题网站和海外社交平台进行观展。

此次图片展的主题是“追寻美好生活，创造人间奇迹”，主题网站以真实生动的图片向非洲民众全面讲述中国扶贫故事，分享中国脱贫攻坚战的收获和经验，进一步推动中南、中非共同发展进步，为推动构建人类命运共同体贡献中国智慧和方案。

据中国驻约翰内斯堡总领事唐中东介绍，此次图片展主题网站有英文和中文版本，展出图片超过100幅，包括产业、生态、科技、教育、文化、旅游、交通和社会扶贫等，以及在南中资企业和华侨华人与南非人民携手共创美好生活等内容和板块，系统展示中国的脱贫攻坚之路和中南人民携手共创美好生活的画面。

唐中东总领事指出，今年是中国共产党成立100周年，正是由于近百年来中国共产党团结带领人民接续奋斗，尤其是中共十八大以来，中国采取一系列政策举措，组织实施了人类历史上规模空前、力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战，才得以形成并积累丰富、宝贵的脱贫经验，创造历史。

唐中东强调，贫困是制约非洲发展的首要问题之一。中南两国人民一直是好兄弟、好伙伴，双方面对的贫困问题具体情况、环境背景各不相同，但本质相通。举办此次图片展是要与南非及非洲民众分享中国扶贫成功的喜悦和经验，让大家更全面的了解中国，了解中国共产党的执政理念。

据悉，本次图片展展出期间，主办方还将通过微信公众号、海外社交媒体平台等与本地网友保持互动，进一步扩大图片展覆盖人群，让更多非洲民众了解中国的扶贫故事和脱贫经验。

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