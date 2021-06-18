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加拿大建议第二剂疫苗优先选择辉瑞或莫德纳疫苗

2021年06月18日13:18 | 来源：新华社
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新华社渥太华6月17日电（记者李保东）加拿大国家免疫咨询委员会17日建议，第一剂接种阿斯利康新冠疫苗的人，第二剂可“优先”选择辉瑞或莫德纳疫苗。

加拿大国家免疫咨询委员会在一份声明中说，新的数据表明，这种混合疫苗接种方案免疫效果更强。但如果第一剂接种了阿斯利康疫苗的人第二剂仍愿意接种相同疫苗，或者对辉瑞或莫德纳疫苗有过敏反应，也可继续接种阿斯利康疫苗。

该委员会6月1日宣布的新规定建议第一剂接种阿斯利康疫苗的人，第二剂可选择相同疫苗，也可选择辉瑞或莫德纳疫苗；允许辉瑞和莫德纳交叉“混打”，即第一剂打辉瑞，第二剂可打莫德纳，反之亦可。但不建议第一剂接种辉瑞或莫德纳疫苗的人，第二剂接种阿斯利康疫苗。

截至6月5日，加拿大有210多万人接种了一剂阿斯利康疫苗，15186人接种了两剂。目前，加拿大仍有约60万剂阿斯利康疫苗未使用。

据加拿大电视台报道，截至17日傍晚，加拿大当日新增新冠确诊病例1097例，累计确诊1406253例，累计死亡26012例；加拿大第一剂新冠疫苗接种率已达65.38%，完成疫苗接种者占人口比率为15.78%。

由于担心感染印度报告的变异新冠病毒的病例数越来越多，加拿大医学专家建议政府加快第二剂疫苗接种速度，同时呼吁人们接种疫苗后也要戴口罩、保持距离、勤洗手。

(责编：于洋、燕勐)

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