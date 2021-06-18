新华社布鲁塞尔6月17日电 综述：欧盟批准希腊等四国经济复苏计划

新华社记者

继16日宣布批准葡萄牙和西班牙的经济复苏计划后，欧盟委员会主席冯德莱恩17日又宣布批准希腊和丹麦的经济复苏计划。至此，已有四个欧盟成员国经济复苏计划获得欧盟批准。

冯德莱恩17日在雅典和希腊总理米佐塔基斯举行了联合新闻发布会。她表示，希腊此次获批资金的65%将用于数字化和绿色经济转型，首批资金预计于7月拨付。

根据计划，到2026年，希腊将从欧盟恢复基金中获得305亿欧元，其中包括178亿欧元拨款和127亿欧元贷款。

同一天，冯德莱恩在哥本哈根宣布，欧盟批准丹麦经济复苏计划。丹麦将从欧盟恢复基金中获得15亿欧元，这些资金将主要用于应对气候变化、环境保护和数字化转型。

丹麦工业联合会对丹通社表示，丹麦经济复苏计划金额仅占欧盟恢复基金池总额的0.2%，因此对丹麦企业来说，参与其他国家经济复苏计划意味着更大机遇。丹麦工业界特别关注意大利、波兰和法国的经济复苏计划，因为丹麦绿色产业有较大优势，且对上述国家出口潜力大。

16日，冯德莱恩在马德里宣布批准西班牙经济复苏计划。根据计划，欧盟将向西班牙提供1400亿欧元资金，其中包括695亿欧元拨款。这些资金将主要用于经济结构改革、创造就业以及实现绿色经济和数字化转型。

葡萄牙是第一个向欧盟提交经济复苏计划并最先获得批准的成员国。冯德莱恩16日在里斯本和葡萄牙总理科斯塔举行的联合记者招待会上表示，葡萄牙的计划符合欧盟发展理念，将助力该国摆脱新冠疫情危机，使其经济变得更强大、更富韧性。

葡萄牙此次获批的经济复苏计划涉及资金总额166亿欧元，其中139亿欧元为欧盟提供的拨款，第一批资金计划在今年7月拨付。

欧盟2020年7月推出总规模逾1.8万亿欧元的经济复苏计划，其中包括7500亿欧元恢复基金。同年12月，欧盟领导人就落实复苏计划达成协议。（参与记者：于帅帅、冯俊伟、林晶、赵丹亮）

(责编：于洋、燕勐)