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美国联邦最高法院裁决保留“奥巴马医改”

2021年06月18日11:21 | 来源：新华社
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新华社华盛顿6月17日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国联邦最高法院17日以7票赞成、2票反对的裁决结果，驳回共和党人提起的诉讼，保留俗称“奥巴马医改”的《平价医疗法案》，维持其法律效力。

联邦最高法院的裁决结果回避了关于“奥巴马医改”核心条款的争议，裁定原告没有遭受直接伤害，缺乏提起诉讼的“必要资格”。

这是联邦最高法院第三次驳回共和党人谋求废除“奥巴马医改”的诉讼。拜登政府多名官员和不少国会民主党人发声，欢迎联邦最高法院这一裁决，部分国会共和党人则表示失望。也有国会共和党人表示，今后不再将废除“奥巴马医改”作为重点政治议题。

2018年，得克萨斯等18个共和党主政的“红州”在特朗普政府支持下提起诉讼，寻求推翻“奥巴马医改”。这些州认为，特朗普政府采取的减税措施将针对不购买医保的美国人的税收罚款降至零美元，相关条款名存实亡，整部法律均应废除。就此，20个民主党主政的“蓝州”和民主党掌控的国会众议院联合上诉至联邦最高法院，要求维持“奥巴马医改”的法律效力。

《平价医疗法案》于2010年经国会参众两院通过，由时任民主党总统奥巴马签署生效，被认为是奥巴马政府一大政绩，但自生效之日起，一直是民主、共和两党争斗的一大焦点议题。共和党人抨击“奥巴马医改”加强了联邦政府对市场化医保决策的干涉，“昂贵且无用”，多次试图予以推翻。

美国一些舆论认为，“奥巴马医改”扩大了美国医保覆盖面，使更多中低收入民众和有既往病史者得以拥有医保。拜登政府日前表示，“奥巴马医改”已使逾3000万美国人获得医疗保险。

(责编：于洋、燕勐)

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