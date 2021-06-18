新华社圣彼得堡6月18日电 专访：中俄是航天合作的好伙伴——访俄罗斯国家航天集团公司总经理罗戈津

新华社记者苑欣芳

2021年全球航天探索大会于14日至18日在俄罗斯圣彼得堡市举行，会议探讨了空间探索领域的技术创新与国际合作。俄罗斯国家航天集团公司总经理罗戈津在会议期间接受新华社记者专访时说，中国发展迅猛，俄中关系稳定，中国和俄罗斯是航天合作的好伙伴。

罗戈津说，中国各方面蓬勃发展，GDP保持增长，科研能力强，是俄罗斯的好邻居、好伙伴。两国在航天项目中合作进步，共享技术与设备，互相支持的例子不胜枚举，这说明双方能够基于技术专长将合作朝着富有成效且不失平衡的方向推进。“我们在大多数国际政治问题上的立场一致，为什么不能把合作带到太空呢？我认为这是非常正确的做法。”

罗戈津表示，很多国家都在为飞向太空争取技术和人才。“在这方面，中国和俄罗斯当然是非常好的合作伙伴，”他说，苏联时期的航天技术为中国在这一领域的发展提供了范例，甚至可以看到一些中国的飞船借鉴了苏联时期的设计，这是对技术的保留与发展。

今年3月，中俄两国政府签署了《关于合作建设国际月球科研站的谅解备忘录》，启动国际月球科研站的合作。罗戈津强调，今年恰逢宇航员尤里·加加林太空飞行60周年，两国间的这一合作意义非凡。

罗戈津表示，俄中将继续相互支持，共同发展，而由两国发起的国际月球科研站计划也会“在平等的基础上面向所有感兴趣的国家和国际伙伴开放，以加强科学研究交流，推进全人类和平探索利用太空”。

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