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全球连线：“中国奇迹”充分说明中国特色社会主义是一条成功之路——访捷克和摩拉维亚共产党主席沃伊捷赫·菲利普

2021年06月18日10:38 | 来源：新华网
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新华社布拉格6月18日电 全球连线：“中国奇迹”充分说明中国特色社会主义是一条成功之路——访捷克和摩拉维亚共产党主席沃伊捷赫·菲利普

新华社记者杨晓红

捷克和摩拉维亚共产党（捷摩共）主席、捷克众议院第一副议长沃伊捷赫·菲利普日前接受新华社记者采访时表示，在中国共产党领导下，中国短短几十年间实现巨大发展，创造了世界瞩目的“中国奇迹”，充分说明中国特色社会主义是一条成功之路。

菲利普自2005年起担任捷摩共主席，曾多次应中共中央对外联络部邀请访问中国，并出席中国—中东欧政党对话会、中国共产党与世界政党高层对话会等活动。

菲利普认为，中国共产党以人民为中心，倾听民意，调动党员和普通民众的积极性和创造力，完成设定的目标任务，领导中国实现经济社会巨大发展，创造了“中国奇迹”。

菲利普高度评价中国共产党领导中国人民统筹疫情防控和经济社会发展所取得的成绩。他说，中共坚持人民至上，这非常重要。

菲利普表示，中共领导中国积极参与国际事务，推动国际社会共同进步，为维护世界和平、推动世界多极化发展贡献了重要力量。中国提出的“一带一路”倡议，为沿线国家带来新的机遇，促进相关国家间的经济联系。

菲利普还积极评价中国与中东欧国家合作，认为这一合作机制非常重要，有利于推动双方贸易，并促进双方在技术、科研等领域的交流合作。

菲利普对中共迎来百年华诞表示热烈祝贺，相信在中共领导下，中国将继续有力推动世界共同发展。

(责编：于洋、燕勐)

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