人民网布鲁塞尔6月17日电 （记者张朋辉）中国常驻日内瓦代表团发言人刘玉印就加拿大带头在人权理事会搞反华共同发言答记者问时指出，加拿大等一小撮西方国家出于政治目的，企图再次在人权理事会散布虚假信息和谎言，对中国进行诬陷，这不过是重复他们将人权作为政治工具的一贯伎俩，必将遭到国际社会唾弃，注定会失败。我们敦促加拿大等国立即悬崖勒马，停止借涉疆等问题搞政治操弄，停止在人权理事会挑起对抗。中方将坚决反击强加给中国的各种不公和侵害。

答记者问全文如下：

记者：据悉，加拿大将带头在6月21日人权理事会第47届会议与人权高专对话时，就涉疆等问题作共同发言，中国常驻日内瓦代表团对此有何评论？

代表团发言人：加拿大等一小撮西方国家出于政治目的，企图再次在人权理事会散布虚假信息和谎言，对中国进行诬陷，这不过是重复他们将人权作为政治工具的一贯伎俩，必将遭到国际社会唾弃，注定会失败。

中国政府致力于为包括新疆各族人民在内的中国人民谋幸福，始终将人民对美好生活的向往作为奋斗目标。经过不懈努力，中国新疆经济社会发展和人权事业取得显著成就。当前新疆社会安定祥和，经济繁荣发展，各族人民安居乐业，共享幸福生活。2020年，新疆300多万贫困人口全部脱贫，在历史上首次消除绝对贫困。中国政府治疆政策光明磊落，对得起人民，对得起历史，得到各族人民衷心拥护和支持。

某些国家不愿看到中国新疆繁荣稳定、持续发展的大好局面，不择手段编造关于新疆的谎言，妄图抹黑中国形象、干涉中国内政、遏制中国发展。中国新疆每年接待2亿多人次旅游者。这些国家在中国设有使馆，派驻大使和其他外交官，难道他们不清楚中国新疆的真实情况吗？还是有意扮演叫不醒的装睡人？中国多次邀请这些国家驻华大使赴新疆走一走、看一看，他们却推三阻四，至今未成行，他们害怕什么呢？很明显，他们在意的并非事实和真相，而是千方百计借口涉疆问题诋毁和诬陷中国。这种做法不得人心，不能得逞。

加拿大等国自己侵犯人权行为触目惊心、令人发指，却从未见这些国家采取实际行动认真解决。人权对他们来说只是口号或整治别人的工具。加拿大严重侵犯土著人人权。加拿大一所寄宿学校近日发现200多具土著儿童遗骸，再次让人想起加拿大残杀土著人、灭绝土著人文化的历史罪行，包括将15万名土著儿童强行与其家人分离并送往寄宿学校，至少4000名土著儿童在寄宿学校死于非命。时至今日，亚洲裔、非洲裔在加拿大仍受到严重种族歧视，移民权利受到无端侵犯。

我们要再次正告这些国家，新疆、西藏、香港是中国不可分割的一部分，新疆、西藏、香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。没有人比中国政府更关心中国人民的人权。中国爱好和平，倡导合作，同时也有自己的原则和底线，那就是中国的内政不容干涉，中国的名誉不容诋毁，中国的利益不容侵害。我们敦促加拿大等国立即悬崖勒马，停止借涉疆等问题搞政治操弄，停止在人权理事会挑起对抗。中方将坚决反击强加给中国的各种不公和侵害。

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