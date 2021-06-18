人民网堪培拉6月18日电 （记者陈效卫）在中国共产党即将迎来百年华诞之际，澳大利亚首都地区统促会6月17日在堪培拉举行座谈会，畅谈中国共产党领导中国人民在经济和社会等各领域取得的前所未有的发展成就以及为两岸关系和平发展所作的巨大贡献，一致认为，一百年来，中国共产党带领中国人民走过了波澜壮阔的光辉历程，立下了无与伦比的丰功伟绩，把一个贫穷落后的半封建半殖民地的国家建设成了一个繁荣昌盛的社会主义国家，实现了全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标。中国发生的天翻地覆的变化，为实现国家的完全统一创造了条件。

“这些年我每次回国探亲都能感受到祖国在城乡风貌和人民精神等各方面日新月异的变化。”刘宇秘书长指出，中国共产党为了保障人民的生存权和发展权，从中国的国情出发，走出了一条符合中国特色的发展道路。尤其是今年实现了农村贫困人口全部脱贫，在中国彻底消除了绝对贫困，创造了世界奇迹。

青年代表张大鹏谈到他去年初回国探亲曾亲身经历的新冠疫情的防控工作。“我亲眼目睹了中国人民在中国共产党的领导下，面对突如其来的公共卫生灾难众志成城，以独有的中国力量、中国精神、中国效率在极短的时间内控制住疫情的蔓延。”张大鹏表示，中国共产党“以人民为中心”的执政理念在抗击疫情中得到了真正体现。

统促会会长陈蔚东高度评价了中国共产党为中国的统一大业作出的伟大贡献。他强调，中国共产党坚持把解决台湾问题、完成国家统一大业作为党的一个主要奋斗目标，始终不渝地探讨和寻求祖国统一的方式和途径，根据两岸关系发展的不同时代背景提出了相应的战略思想，并为此进行了长期不懈的努力。“中国共产党在追求国家完全统一的过程中，牢牢掌握了两岸关系的主导权，是领导中国人民完成祖国统一大业的核心力量。”陈蔚东说。

与会的统促会人士一致表示，在中国历史发展的长河中国家统一始终是主流，追求国家统一是中华民族的一个重要特性，而国家分裂的状况是违背民族意志的，是中国人民绝不允许的。台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分，台湾同胞是中华民族大家庭的成员。海内外中华儿女，都希望能尽快解决台湾问题，实现中国的完全统一。大家深信，在中国共产党的领导下，中国人民必将早日完成祖国统一大业。

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