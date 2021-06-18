随着美国纽约市民众新冠疫苗接种率上升以及疫情趋缓，美国知名投资银行摩根士丹利公司首席执行官詹姆斯·戈尔曼本周要求公司的纽约市员工9月开始回办公室办公。

据美国有线电视新闻网16日报道，戈尔曼14日在位于纽约市的办公室参加以视频形式召开的公司年会。他在会议上说，鉴于纽约市大约70%成年人已接种新冠疫苗，感染率降至较低水平，民众生活正缓慢回归正常，“如果你能够去纽约市的餐馆（就餐），你就能来办公室”。

戈尔曼说：“在劳工节这天如果人们还没到办公室，我会非常失望。到时候我们将换种方式谈谈。”美国劳工节是每年9月第一个星期一。

摩根士丹利公司总部位于纽约市，全球有大约7万名员工。按照戈尔曼的说法，许多人现阶段每周不止一天到纽约总部办公。虽然接种新冠疫苗的公司员工比例已“超过90%”，但他希望这一比例最终能达到98%或99%。

对于全公司员工是否都要结束居家办公，戈尔曼表示，要视当地疫情而定。摩根士丹利公司在印度有大约1万名员工，鉴于那里的疫情形势，“2021年内不考虑这件事”。

戈尔曼去年感染新冠病毒。不过，据纽约当地媒体报道，他从同年7月起每周在办公室办公4天。

有类似安排的并非摩根士丹利公司一家。社交媒体巨头脸书公司近期也要求员工回办公室上班，继续选择远程办公的员工将面临减薪。摩根大通银行打算近期内把回办公室上班的员工比例控制在50%以内，长期目标是把公司全部22.5万名员工居家办公的人数比例控制在10%。（王鑫方）【新华社微特稿】

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