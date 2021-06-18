欧洲环境局16日发布欧洲城市空气质量排名，主要依据是过去两年内相关城市每立方米空气中直径不超过2.5微米细颗粒物（PM2.5）浓度年平均值。排在前三位的是瑞典城市于默奥、芬兰城市坦佩雷和葡萄牙城市丰沙尔。

欧洲环境局基于2019年和2020年欧洲323座城市中400多个空气监测站提交的地面监测数据，得出每座城市每立方米空气中PM2.5浓度年平均值。英国《卫报》援引相关报告报道，城市空气质量被划分为良好、一般、差和非常差四个级别。所有受调查城市中，约四成空气质量良好；波兰的新松奇垫底，意大利的克雷莫纳排在倒数第二，克罗地亚的斯拉沃尼亚布罗德排名倒数第三。

欧洲环境局说，为遏制新冠疫情蔓延，欧洲各国普遍实施“封城”措施，二氧化氮水平得以大幅减少，但空气中颗粒物含量降幅不大，仍处于较高水平，原因在于除交通外颗粒物还有许多其他来源，比如燃油采暖、燃烧木材、工业生产和农业生产。

欧洲环境局空气污染、环境和健康部门负责人凯瑟琳·甘兹莱本说，新冠疫情引发的生活方式变化今后可能对空气质量产生影响。比如，如果人们恢复日常通勤，或者更多人选择居家办公，“将打破当下污染模式”。（王逸君）（新华社专特稿）

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