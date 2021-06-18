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以色列军队再次空袭加沙地带

2021年06月18日08:26 | 来源：新华社
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新华社耶路撒冷6月17日电（记者尚昊 吕迎旭）以色列军队17日晚再次空袭巴勒斯坦加沙地带多处目标，目前尚无人员伤亡报告。

以色列国防军17日晚发表声明说，多个带有燃烧装置的气球当天从加沙地带进入以色列境内。作为回应，以军当晚出动战机打击了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）位于加沙城和汗尤尼斯市的多处军事基地和一处火箭弹发射场。

声明说，以色列国防军总参谋长科哈维当晚早些时候进行了一次形势评估，并指示国防军加强对各种情况的准备。

据以色列媒体报道，以军空袭加沙地带军事目标后，以色列和加沙地带边境附近城镇响起防空警报。

5月10日起，以色列与加沙地带武装组织爆发严重冲突，导致数千名平民伤亡，引发国际社会严重关切。在埃及斡旋下，以色列与哈马斯达成停火协议，5月21日正式停火。

6月16日凌晨，以军空袭了加沙地带哈马斯的军事目标，以报复15日从加沙地带放飞的带有燃烧装置的气球造成以色列农田起火。这是近期巴以停火后以军首次空袭加沙地带。以色列媒体分析说，巴以停火协议本就脆弱，相关军事行动或将引发巴以局势再度紧张。

(责编：于洋、燕勐)

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