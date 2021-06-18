新华社里约热内卢6月17日电（记者赵焱 陈威华）南美洲足联17日发布了美洲杯赛事期间新冠病毒检测报告，报告显示，从各参赛代表团抵达巴西到17日，共检测出65例阳性病例。

根据这份报告，在这次5458例检测中，65例结果呈阳性。在这65例确诊病例中，19例来自参赛球员和教练组成员，46例来自各体育场工作人员、南美洲足联工作人员和裁判组成员。

南美洲足联公布的数字与巴西卫生部前两日公布的有一些出入，对此他们解释说，巴西卫生部将裁判、南美洲足联和一些体育场工作人员都算在了代表团成员中，另外一些人员是在登机前往巴西前检测出阳性，巴西卫生部也算在其中。

目前出现新冠确诊病例的球队有委内瑞拉、玻利维亚、秘鲁、哥伦比亚和智利。在委内瑞拉队11日出现多名成员感染后，南美洲足联更改了赛会期间各国家队更换成员的规定，允许本届美洲杯赛期间各队可以无限更换球员。

按照2021美洲杯卫生安全条例，所有参赛代表团成员在赛事期间均需要每48小时做一次核酸检测，工作人员、记者进入球场时也必须出示48小时内的核酸检测阴性证明。

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