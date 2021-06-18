新华社华盛顿6月17日电（记者刘品然）美国国会众议院17日通过一项议案，旨在废除2002年生效的授权对伊拉克使用武力决议案，以限制总统对外使用武力。

众议院当天以268票赞成、161票反对的表决结果通过这项议案，赞成票中有49票来自共和党众议员。

该议案起草者、民主党众议员芭芭拉·李当天在社交媒体上表示：“经过近20年的争取，我们终于离结束无尽战争又近了一步。”

参议院多数党领袖、民主党人查克·舒默16日表示，支持废除这项2002年生效的决议案，计划年内在参议院对此进行表决。

美国白宫14日在一份声明中对废除该决议案表示支持。声明说，废除该决议案对美国目前的军事行动影响甚微，总统致力于与国会合作，确保以一个“有限和具体的框架”来替代“过时的使用武力的授权”。

美国宪法规定宣战权属于国会。这项授权对伊拉克使用武力的决议案于2002年10月生效，美国2003年发动伊拉克战争因此在国内“合法化”，美国政府此后多次以该决议案作为对外使用武力的“法律依据”。

2020年1月初，美军在伊拉克空袭炸死伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼，特朗普政府随后援引该决议案作为袭击依据，引发民主党人的不满。美国众议院同年1月底通过一项议案以废除该决议案，但当时未能在共和党主导的参议院获得通过。

拜登政府今年2月下令美军对位于叙利亚东部“伊朗支持的民兵组织”目标发动空袭后，国会就限制总统对外使用武力的呼声再起。

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